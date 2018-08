Grote heidebrand bij Drentse Wateren, campings ontruimd

In de omgeving van het Drentse dorp Wateren op de grens met Friesland is dinsdagmiddag een grote heidebrand ontstaan. Brandweerkorpsen van Drenthe, Friesland en Groningen zijn actief om het vuur te bestrijden. Door de wind breidt de brand zich snel uit in het droge gebied. Vier campings in de buurt van de brand zijn ontruimd en de gasten zijn opgevangen op een vakantiepark, meldt de Veiligheidregio Drenthe.

Een blushelikopter van Defensie is onderweg om te helpen bij de brand. Ook boeren uit omgeving bieden hulp door met de giertanks vol water de grond nat te houden. Het brandweerkorps van Drenthe verwacht dat de bestrijding nog enige uren gaat duren. Hulpdiensten vragen via Twitter omwonenden en recreanten om afstand te houden van de brand, veel mensen zijn uit interesse komen kijken.

Ook Staatsbosbeheer roept op om niet naar het Drents-Friese natuurgebied Wold te komen, omdat dit hinderlijk is voor de hulpdiensten.

Ook natuurbranden in Zuid-Limburg

Ook in de buurt van de Zuid-Limburgse plaatsen Born, Limbricht en Holtum zijn natuurbranden ontstaan. Vanwege de omvang van de brand en droogte heeft de Veiligheidsregio Limburg assistentie gevraagd van brandweerkorpsen uit Noord-Limburg.