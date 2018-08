Griekenland sloopt drieduizend illegale gebouwen na branden

In Griekenland gaan ruim drieduizend gebouwen die zonder vergunning zijn neergezet tegen de vlakte. Dat heeft de Griekse premier Alexis Tsipras dinsdag aangekondigd, schrijft persbureau Reuters. Volgens Tsipras heeft de illegale bouw in het land er mede voor gezorgd dat veel Grieken de hevige bosbranden in juli niet op tijd konden ontvluchten.

Vooral in het stadje Mati aan de kust ten noordoosten van Athene vielen veel doden doordat bewoners niet op tijd weg konden komen. Door illegale bouw en gebrekkige stadsplanning ontstonden opstoppingen in de kleine straatjes die naar de kust leiden. Een route naar de kust moet altijd opengelaten worden, maar vaak gebeurt dat bij de bouw in Griekenland niet. Tsipras wil dat er een groot onderzoek naar de ramp komt.

Veel kritiek op regering

De bosbranden kostten aan zeker 91 mensen rondom de hoofdstad het leven en nog eens tientallen mensen worden vermist. De regering van Tsipras krijgt van de Grieken veel kritiek te verduren vanwege de aanpak. Familieleden van de slachtoffers klaagden begin augustus de Griekse autoriteiten al aan vanwege nalatigheid.

Zij vinden dat de overheid mensen onnodig heeft blootgesteld aan gevaar door te laat met evacuatie te beginnen. Ook zou er geen duidelijk evacuatieplan zijn geweest. Door de weersomstandigheden kon het vuur zich vervolgens razendsnel verspreiden, bijvoorbeeld op het eiland Attika.

De Griekse regering houdt op haar beurt burgers deels verantwoordelijk voor de ramp, juist doordat er 2.500 illegale woningen waren neergezet in bosrijke gebieden. Voor minstens de helft van de woningen die zijn verwoest, was geen vergunning gegeven, constateerde de Griekse minister van Milieu Giorgos Stathakis.