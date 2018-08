Filmoverzicht: bloedstollende thriller ‘The Guilty’, Winnie de Poeh-film vol levenslessen

●●●●● Den skyldige (The Guilty): Thriller Bijna anderhalfuur volg je in ‘The Guilty’ enkel een politieman die in een noodcentrale telefoontjes pleegt. Toch is de film bloedstollend. Lees de recensie: Bij ‘The Guilty’ hou je 85 minuten je adem in Regie: Gustav Möller. Met: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen. In: 34 bioscopen

●●●●● Janneman Robinson & Poeh: Animatie ‘Janneman Robinson & Poeh’ zit vol met geestige oneliners en filosofische levenslessen. De oude speelkameraatjes keren terug naar het Honderd Bunderbos. Lees de recensie: Poeh kan Janneman Robinson nog genoeg leren Regie: Marc Forster. Met: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael. In: 123 bioscopen (OV), 75 bioscopen (NL)

●●●●● Whitney: Documentaire Regisseur Kevin Macdonald twijfelde of een documentaire over Whitney Houston een interessant verhaal op zou leveren. Zijn stevige vragen resulteerden in een ijzersterke film. Lees de recensie: Stevige vragen voor machteloze familieleden in ‘Whitney’ Regie: Kevin Macdonald. Met: Whitney Houston, Bobby Brown, Bobbi Kristina Brown. In: 116 bioscopen

●●●●● Grace Jones: Bloodlight and Bami: Documentaire De charismatische Grace Jones werd jarenlang gevolgd voor 'Grace Jones: Bloodlight and Bami'. De documentaire bevat prachtige concertfragmenten, maar veel persoonlijke vragen blijven onbeantwoord. Lees de recensie: Opvliegende Grace Jones in observerende documentaire Regie: Sophie Fiennes. In: 29 bioscopen

●●●●● Winter Brothers: Zwarte komedie ‘Winter Brothers’ speelt zich af tussen twee broers in een kleiachtig landschap. De film is een beeldhouwwerk van het brein van de hoofdpersoon. Moeten we bang voor hem zijn of hem beklagen? Lees de recensie: Het Deense ‘Winter Brothers’ is grimmig en gewelddadig Regie: Hlynur Pálmason. Met: Elliott Crosset Hove, Simon Sears, Victoria Carmen Sonne, Peter Plaugborg, Lars Mikkelsen, Anders Hove. In: 3 bioscopen

●●●●● The Spy Who Dumped Me.: Komedie In ‘The Spy Who Dumped Me’ worstelen de hoofdrolspelers zich door een opeenvolging van plottwists. Lees de recensie: ‘The Spy Who Dumped Me’ heeft hilarisch slecht script Regie: Susanna Fogel. Met: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan. In: 104 bioscopen

●●●●● Tiempo compartido: Tragikomedie De vakantiehorrorfilm ‘Tiempo compartido’ is een sinistere satire op de klassenmaatschappij van het toerismekapitalisme. Lees de recensie: In paradijselijke film is de hel niet ver weg Regie: Sebastián Hofmann. Met: Luis Gerardo Méndez, Miguel Rodarte, RJ Mitte. In: 13 bioscopen