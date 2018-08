Ex-PVV’er Van der Stoep krijgt drie maanden voorwaardelijk

Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag voormalig Europarlementariër Daniël van der Stoep in hoger beroep tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden veroordeeld. Ook kreeg hij 240 uur taakstraf opgelegd.

De eis van het Openbaar Ministerie was vijf maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Het gerechtshof hield rekening met het feit dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook woog de rechter mee dat de 37-jarige Van der Stoep op eigen initiatief al een aantal jaren in behandeling is bij de GGZ “en gemotiveerd lijkt om die behandeling voort te zetten”.

Machtsmisbruik

Van der Stoep werd veroordeeld vanwege cocaïnebezit en omdat hij twee jaar lang probeerde drie minderjarige meisjes te verleiden tot seksuele handelingen. Hij bood hen cadeaus, geld en zelfs drugs aan. Zij waren tussen de 14 en 16 jaar. Hij stuurde via chat- en WhatsApp-berichten seksuele toespelingen. Volgens de rechter maakte Van der Stoep misbruik van “het leeftijdsverschil, zijn positie en status als Europarlementariër en zijn riante inkomen” om de minderjarige meisjes te verleiden. Hij was destijds tussen de 31 en 33 jaar oud.

De meisjes weigerden met de man naar bed te gaan. Een van hen was de dochter van een voormalige collega van Van der Stoep. De vader deed aangifte tegen de voormalig PVV’er nadat hij de pikante berichten op zijn dochters telefoon vond. De voormalig Europarlementariër ontkende met de berichten seksuele bedoelingen te hebben gehad.

Auto-ongeluk

Daniël van der Stoep zat van juli 2009 tot juli 2014 in het Europees Parlement. Hij begon daar als lid van de PVV, maar gaf zijn zetel onder druk op nadat hij onder invloed een auto-ongeluk veroorzaakte. Vanaf eind 2011 ging hij verder als onafhankelijk lid. Hij zette de fractie Artikel 50 op. Die eurosceptische partij ging begin 2015 op in VoorNederland, de partij van voormalig PVV’ers Louis Bontes en Joram van Klaveren, nadat het bij de Europese Parlementsverkiezingen een jaar eerder geen zetel wist te veroveren.