Elke vijf jaar een hittegolf – en dat komt door onszelf

De afgelopen weken hebben we klimaatverandering in het gezicht gekeken. Al zijn klimaatwetenschappers nog huiverig om dat zo direct te zeggen. Voorzichtigheid is geboden, vinden zij, een voorbehoud moet altijd gemaakt worden. Want het weer is tenslotte niet hetzelfde als het klimaat. Ook zonder de opwarming van de aarde zijn er hittegolven en periodes van langdurige droogte zoals we die de afgelopen weken op het noordelijk halfrond hebben meegemaakt. Het weer is te grillig om individuele gebeurtenissen te beschrijven als een rechtstreeks gevolg van klimaatverandering.

Maar dat verandert. Steeds vaker zijn klimaatwetenschappers juist wel bereid om dat verband te leggen. Zoals Myles Allen, hoogleraar aan de universiteit van Oxford en een van de belangrijkste onderzoekers van weersextremen. Onlangs zei hij in The Guardian er niet aan te twijfelen, dat „de menselijke invloed op het klimaat een grote rol speelt bij deze hittegolf”.

Volgens Geert Jan van Oldenborgh, klimaatwetenschapper bij het KNMI, is het logisch dat wetenschappers zich meer uitspreken. „De effecten van klimaatverandering worden duidelijker zichtbaar”, zegt hij in een telefoongesprek. „In het verleden werden de trends gecamoufleerd door de grote variatie in het weer. Maar klimaatverandering is van iets heel abstracts verandert in iets tastbaars.”

Nederland De laatste jaren valt er zomers in Nederland gemiddeld meer neerslag. Dat komt mede door de warmere Noordzee, waardoor meer water verdampt. De langdurige droogte dit jaar is een uitzondering. Al voorspellen er modellen dat de wind op termijn oostelijker gaat waaien, waardoor het droger wordt.

Lees ook: De vraag is niet óf Nederland onder water verdwijnt, maar wannéér

Bovendien is de klimaatwetenschap beter geworden in het onderzoeken van trends in extreem weer. ‘Weerattributie’ is, mede door het werk van Van Oldenborgh, een serieuze tak van de klimaatwetenschap geworden. Eind vorige maand maakte hij met zijn collega Friederike Otto van de universiteit van Oxford en Robert Vautard van het Franse klimaatinstituut IPSL een snelle scan van de Europese hittegolf. Ze stopten de real time data van weerstations op vijf plekken in Scandinavië, Ierland en Nederland in klimaatmodellen en becijferden dat de kans op een hittegolf in Noord-Europa meer dan twee keer zo groot is geworden doordat de mens bezig is het klimaat te veranderen.

NRC Groen Elke woensdag de laatste ontwikkelingen rond klimaat, energie en duurzaamheid. Inschrijven

Elke vijf jaar een hittegolf

Nederland zal volgens de scan eens in de vijf jaar rekening moeten houden met zo’n hittegolf, Ierland en het zuiden van Scandinavië eens in de tien jaar. De extreme hitte in het uiterste noorden van Europa, vlak bij de poolcirkel, is volgens Van Oldenborgh zeer uitzonderlijk. Zelf werd hij verrast door de lange duur van de hittegolf en vooral door hoge minimumtemperatuur tijdens de piek, in de nacht van donderdag 26 juli. Het oude record van 20,8 graden Celsius uit 2004 graden werd gebroken met 1,6 graden.

Duitsland De rivier de Dreisam bij het Zuid-Duitse dorp March, in de buurt van Freiburg, was begin deze maand helemaal opgedroogd. Grote delen van Noordwest-Europa kampen deze zomer met uitzonderlijke droogte. In Duitsland werden ook in april en mei al uitzonderlijk hoge temperaturen gemeten.

Zo’n snelle scan om extreme weersgebeurtenissen te relateren aan klimaatverandering zou in de toekomst net zo gewoon kunnen worden als het weerbericht. De Deutscher Wetterdienst hoopt uiterlijk 2020 dit soort scans te kunnen maken. In een artikel in Nature zegt Paul Becker van de Wetterdienst te streven naar het kwantificeren van „de invloed van het klimaat op willekeurige atmosferische omstandigheden die extreem weer in Duitsland en Centraal Europa kunnen veroorzaken”. Ook de Copernicus Climate Change Service van de Europese Unie werkt aan een dergelijk programma.

„Ambitieus, maar haalbaar”, noemt Friederike Otto dit soort plannen. En van groot belang, voegt ze eraan toe. Bijna altijd krijgt ze na een extreme weersgebeurtenis de vraag of er een verband is met klimaatverandering. „Als wij wetenschappers dan niets zeggen, zullen anderen die vraag beantwoorden, op basis van hun eigen agenda en niet op basis van wetenschappelijk bewijs. Als we willen dat de wetenschap deelneemt aan die discussie, moeten we met snelle antwoorden komen.”

Californië Het is inmiddels de grootste bosbrand in de geschiedenis van Californië, de Mendocino Complex Fire, zoals hij is gedoopt. Het is een van de zestien bosbranden die de staat op dit moment teisteren. Een gebied van bijna 115.000 hectare is in vlammen opgegaan. Zeven mensen zijn omgekomen. Duizenden mensen zijn hun huizen ontvlucht.

President Trump reageerde zondag voor het eerst op de al dagen woedende branden. In een tweet wees hij de Californische milieuwetgeving aan als oorzaak. Brandweerlieden kampen volgens hem met een gebrek aan water omdat wetgeving zou verbieden dat ze te veel gebruiken – liever laten ze dat wegstromen in de oceaan, aldus de president. Ook stelt hij dat het bosbeheer niet toestaat dat er bomen worden gekapt voor brandgangen en dat laag struikgewas wordt verwijderd.

De Californische autoriteiten noemen Trumps beweringen onzin. Voor brandweerlieden zijn er geen enkele beperkingen om water uit meren en rivieren te gebruiken. Trump lijkt in zijn tweet te verwijzen naar een discussie over het gebruik van rivierwater in de landbouw. Milieuorganisaties vrezen dat dit ten koste gaat van de visstand in de rivieren. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen koos Trump de kant van de boeren.

Ook bij Trumps pleidooi voor het kappen van bomen lijkt een commercieel belang mee te spelen. De houtindustrie wil graag meer bossen kappen. Maar ook veel deskundigen pleiten voor het uitdunnen van bossen. Californië heeft daarvoor dit jaar zelf 276 miljoen dollar uitgetrokken. De federale overheid bezuinigt juist fors op bosbeheer.

Trump wijst niet op klimaatverandering als medeoorzaak van de bosbranden. Het verband tussen opwarming en bosbranden is niet aangetoond, maar de zomers in Calfornië zijn in de afgelopen decennia wel langer en droger geworden.

Van Oldenborgh is het met haar eens. Een van de redenen om al op donderdag 27 juli met een scan van de hittegolf te komen, was de verwachting dat de media dat weekeinde zouden willen uitpakken met verhalen over het weer. „We vonden het belangrijk om mensen bewust te maken van deze stijgende trend.”

Lastig te berekenen

Of het haalbaar is om al binnen een paar jaar dit soort onderzoek helemaal te laten uitvoeren door weerinstituten, daarover is Van Oldenborgh is minder optimistisch dan zijn collega Otto. Uitgerekend hittegolven blijken bijvoorbeeld voor de klimaatmodellen lastig te berekenen. En ook al zijn de meeste weersextremen inmiddels beter te voorspellen en beter zichtbaar in de modellen, nog lang niet alle onzekerheden zijn verdwenen.

Neem de droogte. Van Oldenborgh heeft het nu niet onderzocht, maar de extreme droogte van deze zomer ziet hij niet als een trend in de modellen. Nog niet, in ieder geval. „Gemiddeld valt er in de zomer in Nederland juist meer neerslag dan vroeger”, zegt Van Oldenborgh. „Maar sommige modellen laten ook zien dat er een omslag kan komen als de temperatuurstijging doorzet. Dan kan Nederland veel vaker te maken krijgen met oostenwind. En dus met de droogte.”

Japan Ook Japan werd deze zomer geteisterd door een hittegolf. In de stad Kumagaya, ruim 60 kilometer ten noordwesten van Tokio werd het 41,1 graden Celsius, een nieuw record voor het land. De extreme neerslag en modderstromen die daardoor ontstonden, eerder in juli, passen in het beeld van de klimaatverandering die Japan te wachten staat.

Het is belangrijk om de trends goed te blijven volgen, zeker nu de extremen nog extremer worden. Van Oldenborgh las vorige week een wetenschappelijk artikel over de maatregelen die Parijs en Barcelona hebben genomen na de hittegolf van 2003. Hun hitteplannen hebben geleid tot meer dan een halvering van het dodental in beide steden bij dezelfde hitte. „In Nederland worden grappen gemaakt over het hitteplan. Maar ik las dat alleen al in Engeland door de warmte van deze zomer honderden extra doden zijn gevallen. Hoe zouden media reageren op een ramp waarbij honderden doden zouden vallen? Dat is het probleem van de hitte. Het is een sluipend gevaar.”