Dodental Bologna bijgesteld: alleen de chauffeur omgekomen

Een verkeersongeluk en de daaropvolgende explosie op een snelweg bij Bologna had niet twee maar één dode tot gevolg. In totaal zijn maandag 145 mensen gewond geraakt, heeft de Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli gezegd tegenover senatoren, meldt onder meer persbureau AFP. Vier mensen raakten ernstig gewond, maar geen van hen is in levensgevaar. De snelweg, een belangrijke verkeersader, is met een omleiding in gebruik genomen. Permanente reparatie zou nog maanden op zich kunnen laten wachten.

Op beelden is te zien dat de truck die lpg vervoerde achterop een andere vrachtwagen rijdt en direct in brand vliegt. De brand resulteerde uiteindelijk in een grote explosie. De chauffeur van de lpg-truck is het dodelijke slachtoffer. De gewonden liepen onder meer brandwonden op, of verwondingen door rondvliegend glas. Onder hen is ook een aantal politiemensen: drie verkeersregelaars en elf carabinieri die in een nabijgelegen barak verbleven. Ook op en rond de weg die onder de snelweg is gelegen vielen slachtoffers.

Maatregelen

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Onderzoekers houden er rekening mee dat de chauffeur in slaap is gevallen of om een andere reden niet op de weg lette. De bestuurder, een 42-jarige Italiaan, zou ruime ervaring hebben in het vervoer van gevaarlijke stoffen. Toninelli heeft aangekondigd met stimuleringsmaatregelen te komen voor technische hulpmiddelen die dit soort ongelukken kunnen helpen voorkomen, zoals automatische remsystemen. Italië telt zo’n 35.000 vrachtwagens die gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren.

De brand en de explosie hebben een metersgroot gat in de weg geslagen. Toninelli zegt dat de wegbeheerder nu op zoek is naar twaalf stalen balken van bijna 25 meter lang en ruim een meter hoog. Als die nergens in Europa te krijgen blijken, zal het volgens de minister nog vijf maanden duren voor de weg hersteld is.