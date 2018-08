Dodelijke schietpartij bij koffiehuis in Delft

Bij een koffiehuis in Delft is dinsdagochtend een dode gevallen bij een schietpartij. Ooggetuigen melden aan verschillende media dat het om een liquidatie lijkt te gaan en dat het slachtoffer een man is. De politie is nog bezig met onderzoek en brengt vooralsnog geen details naar buiten.

In Delft is in de afgelopen maanden meerdere keren geschoten. Half juni sloot burgemeester Marja van Bijsterveldt twee winkels in de binnenstad die waren beschoten. Begin mei werden een coffeeshop en een zonnestudio onder vuur genomen. Dagen later ontplofte vlakbij een handgranaat bij een andere coffeeshop. Of er een verband bestaat tussen die incidenten of met de dodelijke schietpartij van dinsdag is volgens de politie nog niet te zeggen.

Over de identiteit van het slachtoffer kon de politie dinsdag geen uitlatingen doen. “We horen alle geruchten”, zegt een woordvoerder, maar of er iets van klopt is nog niet gebleken. Getuigen melden tegenover onder meer het AD en De Telegraaf dat het slachtoffer de beruchte crimineel Karel Pronk is. Hij werd in de jaren 90 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op een orchideeënkweker, maar ontsnapte uit de gevangenis in Haarlem. Later werd hij weer gepakt. De politie wil over Pronk, ook wel bekend als de Haagse Holleeder, niets zeggen.