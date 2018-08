De kabbelende content van Omroep Max en Monica Geuze

Paul zit met een glas rode wijn voor zijn camper als reisgenoten hun caravan inparkeren. „Ja hoor, hij steekt ’m kaarsrechie achteruit, geen enkel probleem.” Het inparkerende echtpaar, de vrouw geeft buiten instructies, is goed op elkaar ingespeeld, constateert Paul. „Dat had ik vroeger ook, maar ja.”

Het is diep in de zomer en dat betekent dat We zijn er Bijna! weer op tv is – eindelijk. Omroep Max serveert wekelijks 45 minuten vol trage shots van pannetjes aardappelen, eindeloze dialogen over het weer en de traditionele inparkeer- en opbouwproblematiek. In het achtste seizoen volgen we een groep Nederlanders die met campers en caravans door Italië trekken.

Tijd zat

In dit programma is zo’n toespeling van Paul, op zijn vrouw die er klaarblijkelijk niet meer is, voor de interviewer geen aanleiding om te graven naar het verhaal erachter. We zien wel of hij er later nog eens op terugkomt. Tijd zat.

Bijna anderhalf miljoen mensen keken vorige week – ondanks het fantastische weer. Daarmee was het vlak na het NOS-journaal het best bekeken programma van ons land.

Het idee voor We zijn er Bijna! ontstond omdat regisseur Claudine Everaert hoorde dat zo’n reis gezellig is. „Dat die mensen heel veel lol hebben met elkaar’’, zegt ze bij talkshow M.

De makers zetten niets in scene, een unicum in vakantietelevisieland. Presentatrice Martine van Os in M: „Als mensen alleen maar de hele dag met hun voeten in een teiltje zitten, filmen we dat.” Lekker rustig in deze hectische tijd.

Kabbelende content

Het is verleidelijk om te denken dat de trage, minimaal geregisseerde tv van Omroep Max vooral een schot in de roos is bij hun oudere doelgroep. Maar een horde succesvolle vloggers bewijst dat kabbelende content ook door jongere generaties wordt gewaardeerd.

„Ik ga er even bij zitten als het me lukt. Wat een drama.” Monica Geuze (23) – superster onder de Nederlandse Youtubers – is drie dagen geleden bevallen van dochter Zara-Lizzy. Haar borsten stuwen, vertelt ze in een ander shot. „Down under is het ook toegetakeld. Dat er zoveel kinderen bestaan op de wereld. Het is echt…” Ze heeft het „bloedverziekend heet”, zoals wij allemaal de laatste tijd.

Ook de vlogs van Geuze zijn interessant juist vanwege het gebrek aan haast en regie. De opzet is altijd hetzelfde: gedurende de dag vertelt ze wat ze heeft gedaan of wat ze draagt. Soms zitten er sfeerbeelden bij of pakt ze cadeautjes uit van vrienden of van modemerken. Maandagavond plaatst ze de ‘weekvlog’ van maar liefst veertig minuten op YouTube. De afleveringen van na de bevalling op 12 juli zijn rafeliger dan gebruikelijk. Die waarin haar dochter voor het eerst te zien is, is een miljoen keer bekeken.

Geuze trekt de dikke witte lakens tot aan haar schouders. Buiten beeld ligt haar dochter van drie dagen oud. Ze zijn voor het eerst alleen en Geuze moet steeds huilen. „Ik ben gewoon de hele tijd bang dat haar iets overkomt. Als we slapen ben ik bang dat ze niet meer ademt. En ik ben lichamelijk een wrak. Lars doet alles zo lief en zo goed.”

Even later: „Ik moet voor het eerst weer naar het toilet maar ik durf niet zo goed. Maar ja, ik heb wel weer dingetjes gegeten.”

Ze verontschuldigt zich. „Deze vlog moet echt hectischer zijn dan ooit”, zegt ze. „Er zit geen verhaal in. Maar dat is ook letterlijk hoe ik deze week ervaar.”

Vaak hoeft de werkelijkheid niet geregisseerd te worden. Laten we deze zomer rustig kijken naar mensen die door het leven kabbelen.