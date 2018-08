Daling gebruikers Snapchat, wel meer inkomsten

Voor het eerst sinds de oprichting in 2011 is er een lichte daling van het aantal gebruikers van de populaire sociale media-app Snapchat. Het aantal dagelijkse gebruikers daalde met 2 procent van 191 miljoen naar 188 miljoen in de afgelopen drie maanden, maakte het Amerikaanse bedrijf Snap Inc dinsdag bekend in de kwartaalcijfers. In vergelijking met een jaar eerder steeg het aantal gebruikers wel met 8 procent.

Dankzij hogere inkomsten uit advertenties stegen de opbrengsten op jaarbasis met 44 procent tot 262 miljoen dollar (225 miljoen euro). Per gebruiker steeg de winst van het techbedrijf met 34 procent van 1,05 dollar in het tweede kwartaal van 2017 tot 1,30 dollar in dezelfde periode dit jaar.

Saoedische prins steekt 250 miljoen dollar in de app

Het Amerikaanse bedrijf boekte ook een minder groot verlies dan was verwacht. Analisten hadden op 0,17 dollar per aandeel gerekend, het bleek 0,14 dollar per aandeel. In totaal daalde het nettoverlies met een vijfde tot 353 miljoen dollar. Belegers op Wall Street waren positief verrast door de cijfers, het aandeel van het bedrijf steeg met ongeveer 8 procent.

Een van de grootste investeerders in de app is de steenrijke Saoedische prins Alwaleed bin Talal. Hij maakte dinsdag bekend dat hij eind mei 250 miljoen dollar heeft gestoken in het bedrijf, dat bedrag staat gelijk aan een belang van 2,3 procent. Bin Talal ontmoette mede-oprichter Evan Spiegel in 2015 in de Saoedische hoofdstad Riyad.