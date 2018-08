Chinese overheid verbiedt Winnie de Poeh-film

De nieuwste Walt Disney-film Janneman Robinson & Poeh verschijnt niet in China in de bioscoop. De Chinese overheid verbiedt de film, meldt The Hollywood Reporter. De reden voor de weigering zijn de talrijke vergelijkingen die op Chinese sociale media worden gemaakt tussen Winnie de Poeh en de Chinese president Xi Jinping.

De wereldberoemde tekenfilmfiguur uit de verhalen van A.A. Milne wordt vaak gebruikt om te spotten met de mollige president.

Verbod op vergelijking

In juli vorig jaar verbood de Chinese Communistische Partij nog elke vergelijking tussen Winnie de Poeh en de president op sociale media. Een afbeelding van de beer posten zonder verwijzing naar de president kan nog wel. De harde censuurmaatregelen kwamen in de aanloop naar het partijcongres in november 2017. De partijtop is dan alerter op dergelijke grappen.

De controverse rond de vergelijking begon in 2013, toen de Chinese president op bezoek was in Amerika. Op internet verschenen afbeeldingen met een foto van een wandelende Xi Jinping naast de toenmalig Amerikaanse president Barack Obama. Daarnaast staat een tekening van Poeh en Teigetje in een soortgelijke pas.

Een jaar later ontstond er opnieuw gedoe rond een internetcartoon toen Xi Jinping de hand schudde met de Japanse premier Shinzo Abe. In de illustraties werd Abe gekoppeld aan Iejoor, het pessimistische ezelsvriendje van Poeh. Een andere veel van het net gehaalde afbeelding is die waarop Poeh vanuit een auto zwaait, naar analogie van president Xi, die de menigte toewuift in een auto op de militaire parade in 2015.

John Oliver

Het recentste incident was dat met de website van de Amerikaanse televisiezender HBO. In juni werd die ook gecensureerd in China toen comedian John Oliver de verschillende vergelijkingen tussen Poeh en Xi Jinping uitvoerig besprak in een kritische aflevering van zijn programma Last Week Tonight over China en Xi Jinping.

Janneman Robinson & Poeh is na A Wrinkle in Time de tweede Walt Disney-film in China die wordt gecensureerd dit jaar. China laat per jaar maar zo’n dertig buitenlandse films toe.