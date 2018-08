Braziliaanse grensregio worstelt met Venezolaanse vluchtelingen

Sinds hun economie in een vrije val is beland, ontvluchtten de afgelopen jaren al zeker 2 à 3 miljoen Venezolanen de socialistische heilstaat van president Nicolás Maduro. En nu de autoritair regerende Maduro zich na een vermeende moordaanslag, zaterdag, nog verder vastklampt aan de macht, gaat de uittocht onverminderd door. Dit weekeind was de grens na een gerechtelijk besluit enkele uren dicht. Maandag kwamen er alweer nieuwe Venezolanen het land binnen. Maar hun situatie blijft net zo precair als in deze fotoserie van eerder dit jaar.