Bosbrand grootste in geschiedenis Californië

Een bosbrand ten noorden van San Francisco is de grootste in de geschiedenis van Californië. Er is nu ruim 1.100 vierkante kilometer verwoest, aldus de Californische brandweer, bijna tien keer de oppervlakte van San Francisco.

De brandt woedt ruim honderd kilometer ten noorden van die stad en heeft vooralsnog hoofdzakelijk onbebouwde gebieden vernietigd. Maar volgens de autoriteiten staan ruim 11.000 gebouwen in gebieden waar de brand naartoe kan overslaan. 75 huizen zijn al verwoest.

De brand bestaat uit twee delen. In het gevecht tegen een van de twee branden is dit weekend vooruitgang geboekt door gebruik van blusvliegtuigen, meldt persbureau AP. De andere helft heeft echter een groot bos bereikt en neemt daardoor nog steeds in omvang toe.

Redding

Een andere bosbrand, die ruim twee weken geleden startte in de buurt van het stadje Redding, is inmiddels “half onder controle”, aldus de brandweer. Bij deze brand, die begon doordat er vonken spatte van een caravan met een lekke band, kwamen vier bewoners en twee brandweermannen om. Bijna 40.000 mensen werden geëvacueerd. Inmiddels mogen sommigen van hen terugkeren, maar tienduizenden zijn nog steeds ontheemd.

Door het warme, droge klimaat en de zeewind komen bosbranden vaak voor in Californië. Als gevolg van klimaatverandering neemt het aantal bosbranden bovendien toe. Ook worden ze steeds verwoestender. In december 2017 kwamen 22 mensen om na een brand die ontstond door problemen met hoogspanningskabels. Dat was de dodelijkste bosbrand in de staat sinds 1923.

In heel Californië zijn op dit moment ruim 14.000 brandweerlieden in gevecht met meer dan vijftien grote bosbranden.