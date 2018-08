Beyoncé: een van mijn voorouders was slavenhouder

De coverfoto van het september-nummer van de Amerikaanse Vogue werd gemaakt door de 23-jarige Tyler Mitchell. Foto Tyler Mitchell / Vogue

Beyoncé stamt af van een slavenhouder. Dat zegt de 36-jarige Amerikaanse zangeres in een vraaggesprek met de Amerikaanse Vogue. In het interview spreekt Beyoncé ook openhartig over ras, haar lichaam, haar kinderen en haar creativiteit.

Beyoncé vertelt dat uit onderzoek is gebleken dat ze afstamt van een slavenhouder die verliefd werd op een slaaf en met haar trouwde.

Een verwarrende ontdekking, vertelt ze. „Ik vroeg me af wat het betekende en probeerde het in perspectief te plaatsen. Ik geloof nu dat God me daarom zegende met mijn tweeling.” Door deze tweeling, een jongen en een meisje, konden mannelijke en vrouwelijke energie in haar bloed naast elkaar groeien, zegt Beyoncé. „Ik bid dat ik de generatievloeken in mijn familie kan doorbreken en dat mijn kinderen minder gecompliceerde levens zullen hebben.”

Ronder na zwangerschap

Beyoncé, getrouwd met rapper en muziekproducent Jay Z, is moeder van drie kinderen. Over haar zwangerschappen is ze openhartig in het interview met Vogue. Na de geboorte van haar eerste kind, in januari 2012, voelde ze zich moreel verplicht om snel weer op haar oude gewicht terug te komen. „Ik zette mezelf onder druk om al het babygewicht binnen drie maanden te verliezen. Door een tournee te plannen dwong ik mezelf daartoe. Achteraf zeg ik dat ik stapelgek was.”

Juni vorig jaar beviel Beyoncé na een spoedkeizersnede van de tweeling Rumi en Sir. Na die tweede zwangerschap accepteerde ze de rondere vormen van haar lichaam wel, vertelt ze tegen Vogue. „Tot op de dag van vandaag zijn mijn armen, schouders, borsten en dijen voller. Ik heb een moederbuikje en ik heb geen haast om er vanaf te komen. Ik denk dat het echt is.”

Eerste donkere coverfotograaf

Het aankomende nummer van Vogue is het eerste septembernummer met een coverfoto gemaakt door een donkere fotograaf. Vogue gaf een aantal opties, waaronder de 23-jarige Tyler Mitchell, vertelt Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour aan Business of Fashion. Beyoncé was meteen enthousiast over Mitchell, vanwege de historische implicatie, vertelt Wintour.

Volgens de zangeres zijn er nog zoveel culturele en maatschappelijke drempels te slechten. „Als mensen in topposities alleen mensen inhuren die op henzelf lijken en uit dezelfde wijken afkomstig zijn als waar ze zelf zijn opgegroeid, dan zullen ze nooit een beter begrip krijgen van afwijkende ervaringen.”

Plotseling verschenen ze in het hart van de popcultuur: West-Afrikaanse goden. Vooral door toedoen van Beyoncé, die zich de rol van liefdesgodin Osun aanmeet.

Correctie (07-08-2018): Eerder stond in dit bericht dat Beyoncé volledige zeggenschap had over wie de coverfoto maakte. De hoofdredacteur van Vogue spreekt dat tegen, dat is aangevuld. Ook stond er dat Beyoncé de eerste Afro-Amerikaanse op de cover was, dat is onjuist, het is voor het eerst dat een donkere fotograaf de foto maakte.