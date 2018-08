Ajax geeft riante voorsprong weg in Luik

Ajax heeft zijn kansen op de laatste knock-outronde voor de Champions League onnodig verkleind. De ploeg van Erik ten Hag verspeelde bij Standard Luik een 2-0 voorsprong en incasseerde in de blessuretijd alsnog de 2-2 vanuit een curieuze strafschop.

Het moet een hard gelag zijn voor de club die zich, zeker in de eerste helft, virtueel verzekerd zag van een plek in de laatste knock-outronde voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Na een halfuur stond Ajax al met 2-0 voor.

Sterk optreden Tadic

In de twintigste minuut was het Klaas-Jan Huntelaar die de duizend meegereisde supporters van vreugde voorzag, hoewel het voorspel met de assist van Dusan Tadic nog het fraaist was. Vloeiende schaar op de flank, puntgave afdraaiende voorzet met rechts, precies op het hoofd van Huntelaar. Negentien minuten gespeeld en het eerste dubbeltellende uitdoelpunt was binnen.

Twee minuten later ontsnapte Ajax aan de gelijkmaker toen Standard-spits Orlando Sá koos voor een hakbal waar simpel binnentikken logischer leek. Ajax kwam goed weg, ook dankzij doelman André Onana, om vervolgens snel weer toe te slaan via Tadic, nu in de rol van afmaker. Na zijn droge schuiver wees de Serviër naar Hakim Ziyech, wiens splijtende pass de defensie van Luik openbrak. De credits waren ook voor hem.

In die fase was duidelijk waarom Standard-coach Michel Preud’homme Ajax als favoriet had bestempeld. De ploeg van de voormalige oefenmeester van FC Twente kreeg kansen, maar sprong daar minder effectief mee om dan de nummer twee van de eredivisie.

Ajax heeft een ruim twee keer zo groot budget als de temperamentvolle club die Preud’homme leidt. Standard is een Waals bastion in wat eens bloeiende industriestad was. Roemrucht, maar woelig en financieel beperkt. Terwijl Ajax de Arena blijft moderniseren en zijn commerciële mogelijkheden vergroot, wordt Standard beperkt door Sclessin, een karakteristiek doch ouderwets onderkomen met een capaciteit van krap 30 duizend man, gelegen in een stad die het van rijkdom niet moet hebben.

De nieuwe spelers van Ajax vormen een belangrijke aanvulling op blijvers als Hakim Ziyech, Frenkie de Jong en Huntelaar. Kind van de club Daley Blind bewaakt de orde achterin, Dusan Tadic brengt de flair waarvoor hij bij Southampton is geprezen.

Wankelende slotfase Ajax

De ploeg oogt stabiel, al mocht Standard heel de wedstrijd blijven hopen op een aansluitende treffer. Sierlijke dribbels, creatieve geesten. Standard bleef drukken en zag zijn offensief worden beloond met de aansluitingstreffer van Mehdi Garcela. Al wankelend ging Ajax de slotfase van de wedstrijd in. Er was weer volop furie op Sclessin. Met steun van de harde kern liet Standard het spoken.

Ajax leek stand te houden, tot halverwege de zes minuten die er bij de wedstrijd werden opgeteld. Raakte Noussair Mazraoui zijn tegenstander wel of niet? Die vraag was naderhand voer voor discussie. Maar feit is dat de scheidsrechter een strafschop zag in wat veel weg had van onnodige onvoorzichtigheid van de rechtsback van Ajax. Waarom zo’n risicovolle ingreep nabij het eigen doel?

Standard benutte de strafschop en waande zich ineens weer kansrijk voor een plek in de laatste knock-outronde. Ajax is weliswaar gezegend met twee dubbeltellende uitdoelpunten en heeft daarom nog altijd de beste papieren voor een tweeluik met de winnaar van Slavia Praag-Dinamo Kiev. Maar dit gelijkspel was zo onnodig.