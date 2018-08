Acteur Robert Redford (81) stopt: ‘het is mooi geweest’

Na zijn volgende film gaat Robert Redford met pensioen. Dat zegt de 81-jarige Amerikaanse acteur in een gesprek met het tijdschrift Entertainment Weekly. De misdaadkomedie The Old Man & the Gun, waarin hij een boef op leeftijd speelt die met kajak uit een gevangenis is ontsnapt, zal zijn laatste film worden, zegt Redford. „Zeg nooit nooit. Maar ik doe dit sinds mijn 21ste. Toen de opnames klaar waren dacht ik: ‘Zo, het is mooi geweest.’ En waarom niet stoppen met iets dat heel upbeat en positief is?” The Old Man & the Gun gaat in september in de Verenigde Staten in première.

Redford speelde in meer dan veertig films. De bekendste daarvan zijn The Sting, Butch Cassidy and the Sundance Kid en All the President’s Men.

Trailer ‘All the President’s Men’ met Robert Redford en Dustin Hoffman.

Twee jaar geleden gaf Redford in een vraaggesprek al aan dat hij „het acteren beu was” en zich meer wilde concentreren op regisseren. Sinds 1980 heeft hij tien films geleid, waarvan de laatste, de documentaire Cathedrals of Culture, in 2014 uitkwam. Voor de regie van de speelfilm Ordinary People kreeg hij in 1980 een Oscar.

Op de vraag of hij als regisseur wél doorgaat, antwoordde Redford in Entertainment Weekly: „We zullen zien.”