‘Ik kan niet wachten om hier weg te komen. Van de mensen hier is hun leven vernietigd’

Huizen die totaal in puin liggen. Moskeeën waarvan de minaret ondersteboven naast het gebouw hangt, zielloos bijna. Artsen die hun gewonden zo goed mogelijk proberen te verzorgen, maar dat moeten doen in de buitenlucht omdat het ziekenhuis te erg is beschadigd. En naschokken die steeds de paniek doen opleven: is dit wéér zo’n grote beving?

Het Indonesische eiland Lombok moest maandag zien te bekomen van de flinke aardbeving van 6,9 op de schaal van Richter zondagavond, plus meer dan honderd kleinere naschokken. Het voorlopige dodenaantal lag maandagavond op 98 en het aantal gewonden op 236, maar de Indonesische rampendienst verwacht dat er nog meer slachtoffers zijn gevallen. De hulpdiensten hebben nog niet het hele getroffen gebied weten te bereiken.

De ramp die de aardbeving voor de Indonesiërs inhoudt – het verlies van geliefden en het dak boven hun hoofd – vermengde zich maandag met chaos die ontstond doordat toeristen van het eiland af wilden. Veel van hen hadden de eerste beving meegemaakt en wilden nu naar huis. Of op zijn minst weg van Lombok.

Gili-eilanden

Vooral op de Gili-eilanden, drie eilandjes die in het noordwesten voor de kust van Lombok liggen en populair zijn bij vakantiegangers, was het vechten geblazen om naar de wal te komen. De Australische Judy Swart en haar man Kim Fare zouden nog tot donderdag op Gili Trawangan blijven, ze zijn op hun eerste grote vakantie na hun pensionering. Ze hadden op het strand geprobeerd wat te slapen, maar dat lukte niet door de naschokken. Pas rond drie uur ’s middags wisten ze een plekje op een boot te bemachtigen.

Nu zitten ze gebakken kip van de California Fried Chicken te eten, op de grond tegen een pilaar en met als kussen een zak vuile was. Over de houding van de Indonesiërs is Swart niet te spreken: „Ik vind het ontzettend sneu voor hen, natuurlijk. Maar ze hadden wel iets beter voor de toeristen kunnen zorgen. Er werd helemaal niets gecommuniceerd.”

Daar is Pete Calvert uit Londen het totaal niet mee eens. Hij zit tegen de muur, gebruikt zijn backpack als ruggensteun en wijst op het zwemvest dat hij van een lokale inwoner heeft gekregen. „Dat is toch ontzettend lief? Ik heb mensen van alle culturen voor hun leven zien vechten, dus ook de Indonesiërs.” Hij sliep met zijn vriendin in een rijstveld. Bij elke naschok „hoorden ze het eiland gillen”.

Voor dinsdagmiddag hebben Calvert en zijn vriendin een vlucht geboekt naar, tja, hij weet niet eens welke stad in Indonesië. Makassar misschien? Vanaf daar naar Jakarta, Singapore en terug naar Londen. „Kun je nagaan, ik kan niet wachten om hier weg te komen. Maar van de mensen hier is hun leven vernietigd.”

Ring van Vuur

In Indonesië komen aardbevingen vaak voor, vanwege de geografische ligging op wat de Ring van Vuur heet, een gebied rondom de Grote Oceaan met veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Alleen dit betekent allesbehalve dat de gebouwen er over het algemeen ook aardbevingsbestendig zijn. De schade in vooral het noorden en westen van Lombok is „gigantisch”, zei de woordvoerder van rampendienst BNPB maandag.

Dit was de tweede aardbeving in het gebied in een week tijd. De vorige was minder heftig – daarbij vielen zeventien doden – maar de schade daarvan was al aanzienlijk. Meer dan veertienduizend huizen raakten beschadigd en bijna negenduizend Indonesiërs raakten dakloos. Daar zijn volgens de BNPB nog eens „duizenden” mensen bijgekomen.