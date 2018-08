Vrouwen verdienen voor het eerst meer dan mannen bij gemeenten

Vrouwelijke medewerkers van Nederlandse gemeenten verdienen voor het eerst meer dan hun mannelijke collega’s. Dit meldt Trouw maandag op basis van de personeelsmonitor van A+O Fonds Gemeenten. In 2017 verdienden vrouwen gemiddeld 3.679 euro bruto per maand, 26 euro meer dan de mannen.

In 2013 waren de rollen nog omgedraaid. Toen verdienden vrouwen gemiddeld 3.390 euro bruto per maand bij Nederlandse gemeenten, terwijl mannen maandelijks 3.536 euro ontvingen. Een verschil van 146 euro.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voeren sommige gemeenten, waaronder in de vier grootste steden, gericht beleid om de positie van vrouwen te verbeteren. Dit beleid zou zowel gericht zijn op een gelijk salaris voor de verschillende seksen als op het rechttrekken van ongelijke verhoudingen op topposities.

Meer vrouwelijke leidinggevenden

Hoe groot de loonkloof momenteel is bij andere werkgevers, is niet helemaal duidelijk. De laatste CBS-cijfers over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen stammen uit 2014. Toen verdienden vrouwen bij de overheid gemiddeld 5 procent minder dan mannen. In het bedrijfsleven was de loonkloof 7 procent.

Uit het onderzoek van A+O Fonds blijkt ook dat het percentage vrouwelijke leidinggevenden bij gemeenten in een jaar tijd met 3 procentpunt is gestegen. Vorig jaar was 40 procent van de leidinggevenden een vrouw. Vier jaar geleden, in 2013, lag dit percentage nog op 31.

G4-ambtenaren verdienen het meest

In enkele leeftijdscategorieën blijven de vrouwelijke ambtenaren qua salaris nog achter op de mannen. Zo verdienen jonge, mannelijke gemeentemedewerkers tussen de 18 en 20, meer dan hun vrouwelijke collega’s in dezelfde leeftijdscategorie. Ook ligt het salaris van mannen tussen de 62 en 64 ietsje hoger.

Het meest is te verdienen bij de gemeenten van de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daar verdienen ambtenaren gemiddeld bruto 3.791 euro per maand. Het gemiddelde salaris van gemeentemedewerkers, voor alle geslachten, ligt op 3.666 euro per maand.

