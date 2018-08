Voor tweede keer landelijke hittegolf deze zomer

Voor de tweede keer deze zomer heeft Nederland te maken met een officiële hittegolf. Dat meldt het KNMI maandag. Daarvan is sprake als bij het KNMI in De Bilt ten minste vijf dagen een temperatuur van 25 graden of hoger wordt gemeten en het binnen die reeks op zeker drie dagen 30 graden of meer is.

Maandag werd om 14.00 uur 30,2 graden gemeten op het weerstation in De Bilt, meldt Weerplaza. De tweede officiële hittegolf begon op zondag 29 juli.

Het KNMI verwacht dat deze hittegolf aanhoudt tot donderdag 9 augustus. Voor dinsdag worden opnieuw tropische temperaturen voorspeld. In het (zuid)oosten kan het zelfs 37 graden worden. Woensdag en donderdag kan het nog 25 tot 30 graden worden, maar gaat het waarschijnlijk wel regenen en onweren. Vanaf vrijdag wordt het een stuk koeler.

Op sommige plekken al langer hittegolf

Van 15 juli tot en met 27 juli was deze zomer ook al sprake van een hittegolf. Alleen op zaterdag 28 juli werd het geen 25 graden in De Bilt, de temperatuur kwam tot op 24,2 graden. In delen van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland kwam de temperatuur wel boven de grens. Daar is al sinds 12 juli een hittegolf aan de gang.

In Brabant en Limburg is een hittegolf niet uitzonderlijk, aldus het KNMI. Daar komen ze vaker voor en duren ze bovendien vaak langer dan elders in het land. In het noorden en vooral langs de kust zijn tropische temperaturen wel bijzonder.

De langste gemeten landelijke hittegolf in Nederland was in de zomer van 1979, toen het achttien dagen achtereen zomers warm was en zes tropisch. Drie jaar eerder duurde de hittegolf zeventien dagen, met maar liefst tien tropische dagen.

Nederland kampt met watertekort

Vorige week werd bekend dat Nederland door de droogte ook te maken heeft met een officieel watertekort. Landelijk is een grotere vraag naar water dan wat er door regen valt en via de rivieren binnenkomt. Ook is de kwaliteit van het water verslechterd. Op veel plekken komt blauwalg, botulisme en vissterfte voor.

De drinkwatervoorziening is niet in gevaar, wel zijn nieuwe maatregelen genomen om het waterpeil op niveau te houden. De waterverdeling wordt bovendien niet langer lokaal maar landelijk besproken in het Managementteam Watertekorten. Daarbij wordt per locatie bepaald hoe het water wordt verdeeld tussen bijvoorbeeld scheepvaart, landbouw of natuur.

Vooral de landbouw, de natuur, scheepvaart en industrie hebben last van de droogte. Voor boeren zijn daarom enkele regels versoepeld om praktische knelpunten weg te nemen.