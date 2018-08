Straks naar de VS voor een nieuwe stap

Hij was pas 11 toen zijn grote voorbeeld in een krantencolumn lof over hem uitsprak. Hij, Nyls Korstanje, broekie, had net juniorenrecords van Pieter van den Hoogenband gebroken. De jonge Korstanje moest, zo schreef de drievoudig olympisch kampioen in de Telegraaf , in zijn „eigen droom blijven geloven”.

De vergelijking, vanaf zo’n jonge leeftijd, is altijd eervol geweest, maar ongetwijfeld ook een last. Maar de paralellen zijn er: beiden echte sprinters, beiden specialisten op de vrije en vlinderslag. Op dat laatste onderdeel laat hij zich nu individueel gelden op de EK in Glasgow. Hij plaatste zich maandag voor de finale op de 50 meter vlinderslag en verbrak tot twee keer toe het Nederlands record.

Een groot talent, Korstanje (19), geboren in Nijmegen. Begonnen met zwemmen in de Verenigde Staten, waar hij van zijn zesde tot en met zijn negende woonde, vlak bij Boston. Hij heeft zich gestaag ontwikkeld. In 2015 won hij goud (50 meter vrije slag) en zilver (100 meter vrije slag) op het Europees Jeugd Olympisch Festival in het Georgische Tbilisi. Datzelfde jaar zwom hij op de NK kortebaan onder de Europese limiet op de 50 meter vrij. Maar hij was te jong om naar de EK in Israël te mogen.

Zilver op WK

De zilveren medaille die hij met de gemengde-estafetteploeg won op de WK kortebaan in 2016 kon je zijn doorbraak bij de senioren noemen, met wie hij het jaar erna pas zou gaan trainen in het nationale zwemcentrum in Eindhoven.

Op de EK in Glasgow onderscheidt Korstanje zich op de 50 meter vlinderslag, een niet-olympisch nummer. Op de 100 meter vrije slag werd hij eerder in de halve finale uitgeschakeld, nadat hij in de series wel zijn persoonlijk record had aangescherpt. Hij komt nog in actie op de 50 meter vrije slag.

Na ‘Glasgow’ verhuist Korstanje naar de VS. Hij koos, net als zijn coach Marcel Wouda dat ooit deed, voor de zwemervaring op een college. Hij kreeg aanbiedingen voor een vierjarige beurs van Harvard en UC Berkeley, maar koos voor North Carolina State, waar een echt sprintteam is.

Studie en zwemmen combineren, zoals Korstanje, dit jaar geslaagd voor het gymnasium, graag wilde. En het moet een nieuwe stap zijn richting het olympische succes van de man met wie hij al lang vergeleken wordt.