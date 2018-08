Strafzaak tegen beveiliger Wilders is pijnlijk voor verdachte en aanklager

Veel journalisten maar geen verdachte. Dat was maandag het beeld bij de Haagse rechtbank waar een begin werd gemaakt met de behandeling van de strafzaak tegen de 36-jarige Faris K. Hij werd in februari 2017 gearresteerd omdat hij als beveiliger van PVV-leider Geert Wilders vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. „Hij had geen zin in de pers, daarom is hij niet verschenen”, zei zijn advocaat Peter Plasman.

Op het allerlaatste moment heeft het Openbaar Ministerie volgens Plasman tegen Faris K. een regiezitting gepland. De advocaat hoorde pas twee weken terug dat zijn cliënt in de eerste week van augustus voor de rechter moest verschijnen. „Op het hoogtepunt van de komkommertijd”, zegt Plasman. De strafzaak staat ook niet vermeld op de publieke agenda die het OM voor de eigen website maakt van tot de verbeelding sprekende rechtszaken.

De berechting van Faris K. is een strafzaak waar verdachte en aanklager geen zin in hebben. Voor de verdachte is de zaak pijnlijk omdat het lekken van vertrouwelijke informatie volgens zijn advocaat alleen maar gebeurde om indruk te maken op vrouwen die hij wilde versieren. Hij is een stoere opschepper en geen schender van zijn ambtsgeheim, meent de raadsman. Voor het Openbaar Ministerie en de politie ligt de strafzaak heel gevoelig omdat die duidelijk maakt dat de screening van agenten van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die onder meer belast is met de beveiliging van Wilders en leden van het Koninklijk Huis, niet op orde is.

Dubieuze reputatie

Het onderzoek tegen Faris K. begint in de zomer van 2016. Bij de politie komt informatie binnen van de criminele inlichtingendienst dat de beveiliger van Wilders geheime opsporingsinformatie lekt naar criminelen. De agent heeft al een dubieuze reputatie. Hij is in 2008 als agent van politie in Utrecht veroordeeld voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Die veroordeling is kennelijk geen beletsel om de man vervolgens te promoveren tot de dienst die waakt over „de zwaarst beveiligde persoon van Nederland”, zoals officier van justitie Fridolijn Kuipers het vandaag noemde. De broer van Faris en eveneens politieagent, Mohammed K., is in die jaren ontslagen wegens het lekken van vertrouwelijke informatie.

In het onderzoek dat de politie opent naar agent Faris K. wordt zijn telefoon getapt. Ook zijn auto wordt volgehangen met opnameapparatuur. Zo wordt al vrij snel ontdekt dat de DBB-agent geheime inlichtingen met vrouwen deelt over de verblijfplaats van Wilders, de bewapening van zijn beveiligers en ook informatie over een bezoek dat een dochter van dan nog president Obama brengt aan Nederland. Twee vrouwelijke afnemers zijn geïdentificeerd. Van een derde vrouw kon in het onderzoek de identiteit niet worden vastgesteld. Faris K. weigert te zeggen wie zij is. De verdachte deed ook onbevoegde bevragingen in politiesystemen en deelde informatie met onbevoegden. Volgens het OM is alleen gebleken dat er geheime informatie is gelekt naar „dames”.

Officier van justitie Kuipers zei dat de gelekte informatie ook nu nog geheim moet blijven. Ze wil dat delen van de strafzaak om die reden achter gesloten deuren wordt behandeld. Advocaat Plasman verzet zich tegen sluiting van de deuren. Hij vindt dat de openbaarheid nodig is om goed „het gewicht te kunnen beoordelen” van wat er aan informatie is gelekt. „De informatie ligt nu toch al op straat dus er is niet veel belang meer om de deuren te sluiten”.

Volgens strafadvocaat Plasman is zijn cliënt in de fout gegaan doordat er interne problemen waren bij de DBB. De advocaat wil dat de voorzitter van de Nederlandse Politiebond NPB, Jan Struijs, wordt gehoord over de interne problemen van de DBB. Zo zou duidelijk worden dat Faris K. lekte omdat hij „een uitlaatklep zocht voor zijn frustraties”, aldus Plasman.

De rechtbank wees het verzoek tot het horen van Struijs af. Wel verwees de rechtbank de zaak terug naar de rechter-commissaris om twee leidinggevenden van de DBB te horen en de agent die het onderzoek leidde tegen Faris K. Plasman wil die mannen horen omdat hij „scherper wil horen” welke gedragingen van een agent schending van het ambtsgeheim opleveren.

Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen Faris K. inhoudelijk zal worden behandeld.