Saoedi-Arabië zet Canadese ambassadeur uit

Saoedi-Arabië heeft de Canadese ambassadeur zondag opgedragen binnen 24 uur het land te verlaten. Riad is boos omdat Canada vorige week opriep tot de vrijlating van twee vrouwenrechtenactivisten, schrijft persbureau Reuters. Saoedi-Arabië roept ook zijn eigen ambassadeur in Canada terug.

Daarnaast is het ultraconservatieve Midden-Oosterse land van plan alle nieuwe handelsbetrekkingen tussen de twee naties stop te zetten. “Elke nieuwe stap van Canada in die richting zullen wij opvatten als een erkenning van ons recht ons te bemoeien met Canadese binnenlandse aangelegenheden”, zei het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht.

“Canada en alle andere naties moeten weten dat ze niet kunnen claimen meer bezorgd te zijn dan het koninkrijk [Saoedi-Arabië, red.] over zijn eigen burgers.”

Samar Badawi

Verschillende Canadese politici uitten vorige week hun zorgen over de arrestatie van vrouwenrechtenactivisten Nassima al-Sadah en Samar Badawi, de zus van blogger Raif Badawi die in 2012 gearresteerd werd en tien jaar cel kreeg voor het bekritiseren van de Saoedische overheid. Chrystia Freeland de Canadese minister van Buitenlandse Zaken tweette donderdag “erg geschrokken te zijn” dat Samar Badawi gevangengenomen is in Saoedi-Arabië. “Canada staat zij aan zij met de familie Badawi in deze moeilijke tijd, en we blijven doorgaan met de nadrukkelijke oproep om vrijlating van zowel Raif als Samar Badawi.”

Volgens Reuters woont Raif Badawi’s vrouw in Canada en heeft ze onlangs het Canadees burgerschap verkregen.

cafreeland Chrystia Freeland Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi. 2 augustus 2018 @ 14:46 Volgen

Ernstige zorgen

In een reactie op de aangekondigde Saoedische strafmaatregelen zei een woordvoerder van minister Freeland dat Canada zich “ernstig zorgen” maakt over de acties van Riad. “Canada zal altijd opkomen voor de bescherming van mensenrechten, waaronder absoluut vrouwenrechten en de vrijheid van meningsuiting over de hele wereld.”

Sinds mei zijn verschillende vrouwenrechtenactivisten gearresteerd in Saoedi-Arabië. De meesten ageerden tegen het mannelijke voogdijsysteem waarbij vrouwen geen belangrijke beslissingen mogen maken zonder goedkeuring van een mannelijk familielid.

Wat Riad bedoelt met het stopzetten van “nieuwe handelsbetrekkingen” tussen de twee landen is niet meteen duidelijk. Tien procent van de Canadese olie-import komt uit Saoedi-Arabië.