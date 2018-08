Saoedi-Arabië duldt geen tegenspraak

Wie het waagt de onderdrukking van de burgerrechten in Saoedi-Arabië openlijk aan de kaak te stellen, kan rekenen op represailles van Riad. Dat ondervindt Canada dezer dagen. Ambassadeur Dennis Horak werd zondag prompt uitgewezen na een twitterbericht van diens eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin hadden de Canadezen de Saoedische autoriteiten opgeroepen de onlangs gearresteerde burgerrechtenactivist Samar Badawi en andere opgepakte activisten meteen vrij te laten.

Om hun boodschap aan de buitenwereld kracht bij te zetten kondigden de Saoediërs bovendien aan dat ze nieuwe handel en investeringen tussen beide landen opschortten. Wat ze daarmee precies bedoelden lieten ze in het midden, maar in Canada vroegen velen zich maandag bezorgd af of ook een omstreden order uit Saoedi-Arabië voor de leverantie van pantserwagens ter waarde van miljarden dollars nu op de tocht staat.

Zuster

De arrestatie van Samar Badawi ligt gevoelig in Canada. Ze is de zuster van de bekende mensenrechtenactivist Raif Badawi, die al sinds 2012 gevangen zit en later veroordeeld werd tot 1.000 stokslagen. Diens vrouw, Ensaf Haidar, verblijft in Canada en verwierf onlangs de Canadese nationaliteit. „Canada zal altijd opkomen voor de bescherming van de burgerrechten, vrouwenrechten daarbij zeker inbegrepen, en de vrijheid van meningsuiting in de wereld”, reageerde Canada op de Saoedische stappen in een verklaring.

Saoedi-Arabië wees Canada’s kritiek af als ongewenste inmenging in zijn interne aangelegenheden. „Canada en alle andere landen moeten weten dat ze niet kunnen beweren dat ze bezorgder zijn dan het koninkrijk (Saoedi-Arabië) over zijn eigen burgers”, zei het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman is het aartsconservatieve Saoedi-Arabië een paar jaar geleden begonnen met een proces van modernisering. Ondanks enkele opvallende hervormingen – vrouwen mogen sinds juni van dit jaar autorijden – heeft het Saoedische bewind duidelijk gemaakt dat het tegenspraak niet duldt. Niet uit eigen land, waar tientallen burgerrechtenactivisten gevangen zitten, maar ook niet uit het buitenland, zoals Canada nu merkt.