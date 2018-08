PepsiCo-topvrouw Indra Nooyi treedt af

Topvrouw Indra Nooyi van het frisdrank- en snackconcern PepsiCo treedt in oktober af. Nooyi was 24 jaar werkzaam bij het Amerikaanse bedrijf, waarvan twaalf als topvrouw. Ze wordt opgevolgd door Ramon Laguarta, die een jaar geleden al werd benoemd als president-commissaris.

De precieze reden voor haar vertrek geeft Nooyi niet, wel gingen eerder al geruchten dat de 62-jarige topvrouw met pensioen wilde gaan. Nooyi was de vijfde bestuursvoorzitter van PepsiCo en de enige vrouw die het bedrijf mocht leiden.

In haar tijd bij PepsiCo stelde Nooyi duurzaamheid centraal. De afgelopen twaalf jaar investeerde het bedrijf drie keer zoveel in het onderzoek naar de ontwikkeling van voedzame producten en in het inperken van milieuschade. Nooyi nam onder meer Mehmood Khan, als arts gespecialiseerd in suikerziekte en overgewicht, in de arm als wetenschappelijk directeur.

Van Pepsi tot Lay’s

Nooyi schrijft in het persbericht dat ze vereerd is dat ze PepsiCo jarenlang mocht leiden. Volgens haar is Laguarta, die al 22 jaar voor het bedrijf werkt, “precies de juiste” opvolger.

“Ik groeide op in India en ik had nooit durven dromen dat ik ooit zo’n bijzonder bedrijf zou mogen leiden. PepsiCo heeft een sterke positie om nog verder te groeien. De zonnigste dagen liggen nog in het verschiet.”

PepsiCo staat vooral bekend als producent van frisdranken als Pepsi, 7-Up en Gatorade. Het bedrijf maakt daarnaast ook voedsel, zoals chips van de merken Lay’s en Smith’s en ontbijtproducten van Quaker.