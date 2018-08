Ontploffing na aanrijding nabij Bologna: 2 doden, tientallen gewonden

Meerdere explosies en een brand na een verkeersongeluk in de buurt van het vliegveld van de Italiaanse stad Bologna hebben maandag aan ten minste twee personen het leven gekost. Ook vielen er zeker 55 gewonden, zo meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Veertien van hen zijn er ernstig aan toe.

Er bestaat wat onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. De Italiaanse politie spreekt volgens persbureau AP in een verklaring van één dode en tussen zestig en zeventig gewonden. Gezien de hevigheid van de brand, verwacht de politie volgens Ansa dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen.

Volgens de Italiaanse krant La Republica zijn twee mensen overgebracht naar een brandwondencentrum. Onder de gewonden zijn volgens de krant ook elf carabinieri en twee politieagenten die het verkeer aanstuurden na een eerder verkeersongeluk op de weg.

De politie liet weten dat de ontploffingen werden veroorzaakt door een aanrijding waarbij een vrachtwagen met brandbare stoffen was betrokken. Het zou gaan om vloeibaar petroleum gas. Het incident gebeurde in Borgo Panigale, een buitenwijk van Bologna. Ooggetuigen melden op sociale media dat er bij het ongeluk een enorme vuurbal en enkele rookwolken te zien waren.

Beelden van de ravage:

Brug gedeeltelijk ingestort

Ook de schade aan de weg is groot, een verhoogde snelweg is gedeeltelijk ingestort. De explosie had ook gevolgen twee autodealers die onder de weg gevestigd zijn. Enkele verkopers zijn gewond geraakt en hun auto’s explodeerden, meldt Ansa. Het gebied is nu afgesloten zodat de hulpverlening erbij kan, en omdat het gevaar bestaat dat de weg nog verder instort.

De ramen van huizen in de omgeving zijn gesprongen. Waarschijnlijk zijn meerdere mensen gewond geraakt door rondvliegend glas.

