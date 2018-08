Hoogland en Wild pakken weer Europese titel bij het baanwielrennen

Baanwielrenners Kirsten Wild en Jeffrey Hoogland hebben maandag hun tweede Europese titel in drie dagen tijd binnengesleept. Wild won maandagavond het eindklassement van het omnium en Hoogland won de finale van de sprint.

Het omnium bestaat uit vier losse onderdelen: scratch, de tempokoers, afvalkoers en puntenkoers. Aan het eind wordt een eindklassement opgemaakt. Wild won maandag meteen het eerste onderdeel van het omnium, de scratch. Daarop leggen de rensters een vooraf afgestelde afstand af en wie als eerste over de meet komt, wint. Bij de losse wedstrijd - dus zonder dat er een klassement wordt opgemaakt - werd de Nederlandse vrijdag ook al Europees kampioen.

In de tempokoers eindigde ze vervolgens als vierde, bij de afvalkoers verloor Wild nipt van haar naaste belager, de Britse Archibald. De Nederlandse had daardoor twee punten voorsprong bij het begin van het laatste onderdeel, de puntenkoers. Die marge wist Wild op dat laatste onderdeel zelfs nog te vergroten door met name in het begin van die koers een aantal keer punten te pakken. Daarna kon ze zich vooral beperken tot het volgen van Archibald. Daardoor won de 35-jarige Zwolse naast de wereldtitel ook de Europese titel op het onderdeel.

Hoogland wint op de sprint

Hoogland won in de finale van de sprint in Glasgow met 2-0 van de Duitser Stefan Bötticher. Hij won de eerste heat overtuigend door van kop af de laatste ronde in te gaan en die positie vast te houden. Even was er nog twijfel of de Nederlander geen fout had gemaakt door over de blauwe lijn, beneden in de baan te rijden. Uit de herhaling bleek echter dat zijn Duitse tegenstander Hoogland met een plotselinge beweging dwong tot de actie. In dat geval is lijnpassage gepermitteerd.

In de tweede heat waren de verschillen wat kleiner. Wederom liet Hoogland de Duitser niet op kop komen en ditmaal won hij met een wiellengte voorsprong op Bötticher. Het is de tweede Europese titel van de baanwielrenner uit Nijverdal op het onderdeel. In 2015 won hij goud, vorig jaar moest Hoogland het doen met zilver.

In de strijd om het brons versloeg Harrie Lavreysen de Brit Jack Carlin met 2-1. De Nederlander verloor in de halve finales van Hoogland.

Vierde Europese titel voor Nederland

Het is voor Nederland de vierde titel bij de EK baanwielrennen in Glasgow. Naast het eerder genoemde goud voo Wild op het onderdeel scratch, behaalde Matthijs Büchli de eerste plaats op de kilometer tijdrit en won het Nederlandse team bestaande uit Hoogland, Lavreysen en Roy van den Berg de Europese titel op de teamsprint.



Dit bericht wordt uitgebreid.