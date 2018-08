Een zoon die op wraak aast voor Osama bin Ladens dood

Osama bin Laden mag al zeven jaar dood zijn, de wereld lijkt nog niet van de Bin Ladens af. Osama’s zoon Hamza, een jongeman van 28 of 29 jaar, wint snel aan gezag in wat er nog resteert van het terroristische netwerk Al-Qaeda. Hij aast op wraak voor de dood van zijn vader. Die werd in mei 2011 doodgeschoten door Amerikaanse commando’s in zijn schuilplaats in het Pakistaanse Abbottabad. Niet voor niets besloten de Verenigde Staten vorig jaar Hamza op een lijst te plaatsen van wereldwijd gezochte terroristen.

Het Britse dagblad The Guardian onthulde maandag dat Hamza volgens halfbroers van Osama getrouwd is met de dochter van Mohammed Atta, de jonge Egyptenaar die een sleutelrol speelde bij de aanslagen van Al-Qaeda in de VS van 2001. Dit kwam als een verrassing omdat tot dusverre was aangenomen dat Atta kinderloos was gestorven.

Waar het jonge paar verblijft is niet duidelijk. Mogelijk in het ontoegankelijke grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, waar ook Hamza’s vader lang vertoefde. Het eerste huwelijk van Hamza is het niet. Op het schuiladres van zijn vader vonden de commando’s tussen tal van documenten een videofilm van het huwelijk van Hamza met de dochter van een radicale geestelijke. Het leverde de meest recente beelden op van Hamza, al is onduidelijk wanneer dat huwelijk plaatshad. De CIA maakte de videofilm vorige herfst openbaar.

The Guardian citeert bronnen bij westerse inlichtingendiensten die vrezen dat Hamza, die net als zijn vader charismatisch heet te zijn, zal uitgroeien tot de nieuwe leider van Al- Qaeda. Hij zou al de nummer twee zijn onder Osama’s opvolger, de Egyptische chirurg Ayman al-Zawahiri.

Al sinds 2015 presenteert Al-Qaeda Hamza bin Laden als een sleutelfiguur in de beweging, schrijft het doorgaans goed geïnformeerde Long War Journal van de Amerikaanse Foundation for Defense of Democracies. As Sabah, de propaganda-arm van Al-Qaeda, brengt sinds augustus 2016 periodiek praatjes van Hamza naar buiten, waarin hij onder meer ingaat op de geschiedenis van Saoedi-Arabië. Een refrein daarin is dat het Saoedische regime ten val moet worden gebracht en dat de dood van „de sjeik” (zijn vader) moet worden gewroken met nieuwe aanslagen. Dit voorjaar waarschuwde hij voor de opkomst van de shi’ieten in het Midden-Oosten, waartegen de Saoedische machthebbers zich onvoldoende te weer zouden stellen.

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman omschreef Hamza dit voorjaar als „de nieuwe leider van Al-Qaeda”. „Hij woont in Iran en werkt vanuit Iran. Hij wordt gesteund door Iran”, zei hij. Hoewel dat niet vaststaat, is bekend dat Hamza na 2001 met familieleden enige jaren doorbracht in Iran. In hoeverre Iran en Al-Qaeda echt samenwerkten, is echter altijd onduidelijk gebleven.