Trump: ‘Ja, de ontmoeting was er om belastende informatie te krijgen’

Ja, de ontmoeting van zijn zoon, zijn schoonzoon en zijn campagneleider met de Russische advocaat Natalja Veselnitskaja in 2016 was bedoeld om belastende informatie te krijgen over zijn presidentsrivaal Hillary Clinton. Maar nee, de ontmoeting leverde niks op en nee, Donald Trump wist zelf van niets.

Het zijn allemaal kleine stapjes in de tweets van de Amerikaanse president, maar ze gaan wel allemaal dezelfde richting in: Trumps campagneteam werkte willens en wetens samen met Russen om Clinton te verslaan. Van ontkennen dat dit het geval was, is Trump in zijn tweet van zondag opgeschoven naar toegeven, met daarbij de verzekering dat het „volkomen legaal is en volkomen normaal in de politiek”.

Het lijkt erop dat Trump weer eens van tactiek is veranderd. Eerst was de verdedigingslinie: het is niet waar, en als het waar was, dan was het niet erg en vooral niet strafbaar. Nu ziet het ernaar uit dat Trump heeft besloten te erkennen dat wat tot nog toe is onthuld door het team van speciaal onderzoeker Robert Mueller (en verschillende media) wel degelijk waar is – maar hij zegt er nog steeds bij dat het niet strafbaar is, dat anderen het ook doen en dat hij van niks wist.

Uit wat Trump twittert, en wat zijn advocaat Rudy Giuliani in interviews zegt, blijkt dat ze hebben besloten de strafbaarheid van de feiten en de wettigheid van de vervolging tot kern van hun verdediging te maken. In Trumps tweets komt nu regelmatig het zinnetje terug: „Samenzwering is geen misdrijf.” En vorige week twitterde hij een oproep aan zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken om het onderzoek van Mueller te staken.

Die tweet is wel uitgelegd als een poging het strafonderzoek te belemmeren – obstruction of justice is een strafbaar feit. De New York Times publiceerde een vertrouwelijk memo dat Trumps advocaten in januari aan Mueller hadden geschreven. Daarin stellen zij dat, zelfs als hij het onderzoek zou staken, Trump, president zijnde, noch op basis van de Grondwet, noch op basis van het strafrecht kan worden beschuldigd van belemmering van een strafrechtelijk onderzoek. De meningen daarover zijn onder juristen en politici verdeeld.

De ontmoeting met Veselnitskaja op 9 juni 2016 in Trump Tower in New York is uitputtend gedocumenteerd. Donald Trump jr. heeft de mails waarin hij via een Britse intermediair werd uitgenodigd, zelf openbaar gemaakt. Als hij heeft gelezen dat het gaat om „officiële documenten en informatie die belastend zouden zijn voor Hillary en haar handelwijze met Rusland” – „onderdeel van de steun van Rusland en zijn regering voor meneer Trump” – dan antwoordt zoon Don: „Als het is wat je zegt dat het is, I love it.”