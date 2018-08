Bus 28 stopt voor het pas geopende Prinses Maxima Centrum. Op de bankjes voor het ziekenhuis speelt een meisje van een jaar of zes met drie vrouwen. Een ziek meisje, zo te zien aan het badmutsje op haar hoofd en de slang uit haar neus. Maar ook een levendig meisje: ze holt heen en weer tussen de vrouwen. Ik wil vertederd glimlachen, tot ik begrijp wat het meisje doet. Ze probeert de brandende sigaretten uit de handen van de vrouwen te slaan. De tranen springen in mijn ogen. De bus rijdt verder.

