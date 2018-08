Beroemde Franse chefkok Joël Robuchon overleden

De beroemde Franse chefkok Joël Robuchon is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. De Franse krant Le Figaro meldt dat hij bezweken is aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Door de gezaghebbende Franse restaurantgids Gault&Millau, de tegenhanger van de Michelingids, werd Robuchon in 1990 uitgeroepen tot chef van de eeuw. De Fransman had restaurants over de hele wereld in zijn beheer, van Monaco tot Montreal tot Tokyo. Met die restaurants wist hij tientallen Michelinsterren op te strijken.

Bericht wordt uitgebreid.