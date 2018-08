Apple en Facebook weren Amerikaanse complotdenker Alex Jones

Apple en Facebook hebben maatregelen genomen tegen de Amerikaanse complotdenker Alex Jones, de oprichter van de controversiële maar drukbezochte website InfoWars. Facebook maakte maandag bekend dat het vier pagina’s van Jones heeft verwijderd. Zondagavond meldde nieuwsplatform BuzzFeed al dat Apple Jones’ podcasts niet meer verspreidt.

Als reden voor de verbanning van Jones noemt Facebook aanstootgevende inhoud op de vier pagina’s. Vorige week ging het om vier filmpjes, die volgens het sociale medium “indruisten tegen de regels op het gebied van haatzaaien en pestgedrag”. Facebook verwijderde de video’s en zette het persoonlijke account van Jones dertig dagen op slot.

Daarna kreeg Facebook toch weer klachten binnen. Er was weer materiaal op de pagina’s geplaatst dat “geweld verheerlijkte” en waarin op “ontmenselijkende” manier werd gesproken over moslims en transgenders. Dat was de druppel: Facebook haalde de pagina’s - met titels als Alex Jones Channel Page en Infowars Nightly News Page - uit de lucht.

De aankondiging van Facebook kwam een paar uur nadat Apple tegenover BuzzFeed had bevestigd dat er in zijn podcastkiosk geen plek meer is voor zes programma’s van Jones. Daaronder is ook zijn veelbeluisterde podcast The Alex Jones Show. Ook Apple nam zijn besluit wegens haatdragende boodschappen in de uitzendingen. Op muziekstreamingdienst Spotify zijn de podcasts van Jones inmiddels ook niet meer te vinden. YouTube legde vorige maand al een blokkade op aan Jones en InfoWars.

Linkse samenzwering

Jones verkondigt op zijn pagina’s en in zijn podcasts tal van zeer omstreden meningen en complottheorieën. Zo waren de aanslagen van 11 september volgens hem het werk van de Amerikaanse regering. De schietpartij in 2012 op de Sandy Hook-basisschool, waarbij twintig kinderen en zes leraren omkwamen, was volgens Jones in scène gezet door linkse voorstanders van strengere wapenwetten. Nabestaanden van de slachtoffers hebben Jones begin dit jaar aangeklaagd wegens laster.

Ook maken en verspreiden de platforms van Jones veelvuldig nepnieuws. InfoWars speelde een rol in het zogenoemde Pizzagate-schandaal. Dat draaide om verzonnen geruchten dat toenmalig presidentskandidaat Hillary Clinton een pedofilienetwerk zou runnen vanuit een pizzeria. Een 28-jarige man opende naar aanleiding van dat verhaal het vuur in het betreffende restaurant, waarbij niemand gewond raakte. Jones had destijds een goede band met Clintons verkiezingsrivaal Donald Trump, die een keer te gast was in The Alex Jones Show.

Volgens Facebook heeft de verwijdering van de vier Jones-pagina’s niets te maken met het nepnieuws en de samenzweringstheorieën. Ook Apple zegt Jones niet in zijn vrijheid van meningsuiting te willen aantasten. “We geloven in het weergeven van een grote waaier aan standpunten”, zegt het Californische bedrijf in een verklaring tegen BuzzFeed. “Maar dan moeten die standpunten wel respectvol zijn jegens andersdenkenden.”