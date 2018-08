Acht kinderen en vrouw overleden bij aardverschuiving Nepal

Bij een aardverschuiving in Nepal zijn afgelopen weekend acht kinderen en een vrouw om het leven gekomen. Door hevige regenval raakte gesteente in beweging, waarna twee huizen bedolven werden door vallende rotsen. De kinderen waren tussen de drie en twaalf jaar oud, de vrouw was 25.

De man van het volwassen slachtoffer was ook in een van de huizen toen de stenen op het dak kwamen. Hij is levend uit het puin gehaald door reddingswerkers. De aardverschuiving vond plaats in de provincie Bheri, zo’n 350 kilometer ten westen van de Nepalese hoofdstad Kathmandu.

Omwonenden hebben zich beklaagd over het langzame optreden van reddingswerkers. Volgens hen kwamen de eerste hulpdiensten pas na anderhalf uur naar de plaats van het incident, terwijl de politiepost zich vlakbij bevindt. De autoriteiten stellen dat reddingswerkers de plek moeilijk konden bereiken doordat de wegen onbegaanbaar waren geworden.

Waarschuwing

De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nog meer aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen huizen, ook buiten Bheri, zouden risico lopen. Verschillende families hebben hun huis al vroegtijdig verlaten, meldt Kathmandu Post.

Nepal kampt vaker met aardverschuivingen in het regenseizoen (juni tot oktober). Vorig jaar kwamen in Nepal, India en Bangladesh als gevolg van moussonregens ruim driehonderd mensen om het leven.