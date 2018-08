Ze worstelde, ze werd geleefd. Nu is Sanne Wevers terug

Je zult maar olympisch kampioen zijn. Wordt de euforie gevolgd door een hoog verwachtingspatroon. Probeer daar maar mee te dealen. Sanne Wevers had het er moeilijk mee. Pas twee jaar na haar gouden medaille in Rio de Janeiro voelt ze zich langzaam maar zeker weer de oude Sanne. Vandaar dat de Europese titel op balk haar zondag in Glasgow zo emotioneerde. Ze is terug. Ein-de-lijk.

Niet dat Wevers ooit aan zichzelf heeft getwijfeld. Maar haar leventje als olympisch kampioene werd dusdanig overhoop gehaald dat de turnster moeite had haar oude ritme op te pakken. Al die plichtplegingen, al die aandacht. Ze werd geleefd. En dat ging ten koste van het turnen.

Haar nieuwe status leidde ook tot een mentale terugval. Wevers had moeite de motivatie voor het turnen op te roepen en vroeg zich af of ze ooit weer in staat zou zijn het hoge niveau van ‘Rio de Janeiro’ te herhalen. Waar moest ze in godsnaam die intrinsieke obsessie vandaan halen die nodig is voor een topprestatie? Ze had aanvankelijk geen idee.

Tot de EK in Glasgow haar geruststelden. Ze kan het nog. De balkspecialiste is weliswaar nog ver verwijderd van een tweede gouden olympische plak, maar de Europese titel – de eerste voor een Nederlandse turnster sinds Thea Belmer op brug in 1963 – geeft Wevers de bevestiging dat ze op weg terug is.

Vanaf nu verder bouwen richting de Spelen van Tokio. Maar voor titelprolongatie zal haar balkoefening flink opgekrikt moeten worden. Hoe goed Wevers ook presteerde in Glasgow, ze ligt nog een straatlengte achter op de Amerikaanse meervoudige olympisch en wereldkampioen Simone Biles. Waar Wevers op de EK met een zuivere oefening 13.900 punten scoorde, leverde Biles het weekeinde daarvoor, bij de GK US Classics, een gave balkoefening ter waarde van 15.200 af.

Lees ook het achtergrondverhaal over deze Europese kampioenschappen met zeven sporten

‘The olympic champion’

Dat is vader en trainer Vincent Wevers niet ontgaan. Maar die cijfers uit de Verenigde Staten neemt hij in deze fase voor kennisgeving aan. De overwinning van dochter Sanne zit ’m wat hem betreft vooral in het feit dát ze weer wint.

Voortdurend wordt ze geconfronteerd met haar olympische titel. En dat is hoe dan ook belastend. Ook in Glasgow klinkt het bij de aankondiging door de speaker: ‘Sanne Wevers, the olympic champion’. „Dat stempeltje haal je er nooit meer af”, zegt vader Wevers. „De buitenwereld wil dat Sanne alleen maar wint. Maar zo werkt dat vanzelfsprekend niet.”

Naast de worsteling met haarzelf, werd Wevers ook nog eens geconfronteerd met een mentale inzinking van haar tweelingzus Lieke. Die besloot haar turncarrière tijdelijk te onderbreken. Om te resetten, zoals vader Vincent het uitlegt. Pas volgend jaar bekijkt Lieke of ze zich nog kan motiveren voor een rentree.

Sanne Wevers heeft de sores van zuslief buiten haar geestesgesteldheid kunnen houden. Maar die mentale processen die met topsport gepaard gaan, intrigeren haar in hoge mate. Alle informatie die ze daarover kan vinden, slurpt ze op. „Ik vind de werking van topsport razend interessant”, zegt de turnster. „Ik wil weten hoe ik onder druk moet presteren, welke mentale vaardigheden daarvoor nodig zijn. Hoe ik op dat knopje moet drukken om te kunnen presteren. Ik heb daarvoor het boek Meedogenloos van Michael Jordans voormalige trainer Tim Grover gelezen. Heel boeiend. Zou iedere topsporter moeten doen. Hij beschrijft hoe je de besten nóg beter kunt maken.”

Staande blijven in nieuwe wereld

Aan haar ontdekkingstocht heeft Wevers een nieuwe lijfspreuk overgehouden: Be a student in life. Niet stilzitten, maar blijven zoeken naar inspiratie, naar handvatten om als turnster steeds beter te worden. Ze legt uit: „De Spelen in Rio de Janeiro waren fantastisch, maar daarna is er veel over me heen gekomen. Niet negatief, maar je wilt niet leven in een wereld die niet door jou gecreëerd is. Ik moest opnieuw op zoek gaan naar mijn dromen, mijn wensen. Ik moet me staande houden in een nieuwe wereld, met meer media-aandacht en de sociale media met alle meningen. Dat was een hele zoektocht. Maar voor mijn gevoel heb ik de balans gevonden. Daarom betekent deze Europese titel zo veel voor me.”

Het was een mooie week in Glasgow, de stad die Wevers twee jaar geleden ook zo goed gezind was. Destijds werd ze tweede op de WK en legde er de basis voor haar olympische titel. Nu weer? Over twee jaar in Tokio volgt het antwoord.