Vredesakkoord getekend in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan is opnieuw een vredesakkoord getekend. Dat zegt een minister van noorderbuur Soedan, die in het conflict tussen de Zuid-Soedanese regering en een grote rebellengroep bemiddelde.

De Soedanese minister van Buitenlandse Zaken Al-Dirdiri zegt volgens persbureau Reuters dat alle strijdende partijen overeenstemming hebben bereikt over “openstaande kwesties” en het eens zijn geworden over de verdeling van de macht.

In Zuid-Soedan woedt sinds 2013 een burgeroorlog, waarbij tienduizenden doden vielen. De Zuid-Soedanese president Salva Kiir, een etnische Dinka, en zijn vicepresident Riek Machar, een etnische Nuer, raakten met elkaar in conflict. Nadat Machar in 2013 werd afgezet – hij zou een staatsgreep voorbereiden - brak een stammenstrijd uit tussen de etnische groepen.

Machar wordt volgens de op zondag getekende overeenkomst eerste vicepresident onder Kiir. Een overgangsperiode van drie jaar wordt eerst acht maanden voorbereid. De nieuwe regering zal bestaan uit 35 ministers: de groep rond Kiir zal twintig ministerposten krijgen. De overige vijftien worden verdeeld over de beweging van Machar en andere, kleinere oppositiepartijen.

Sancties

In mei waarschuwde Oxfam Novib voor een hongersnood in het Afrikaanse land. Een kwart van de twaalf miljoen Zuid-Soedanezen is door de burgeroorlog op de vlucht geslagen.

In 2015 werd eerder een vredesovereenkomst bereikt die slechts enkele maanden stand hield. Volgens president Kiir zal dit vredesakkoord wel slagen, omdat eerdere vredesprocessen “opgedrongen” werden. Meerdere Afrikaanse landen bemiddelde in het eerdere vredesproces, dat onder druk van VN-sancties tot stand kwam.

“Deze overeenkomst zal niet falen. Daar ben ik zeker van omdat de bevolking van Zuid-Soedan nu besloten heeft om zelf vrede te stichten.”

In de afgelopen maanden werden belangrijke stappen gezet in het vredesproces. Zo werd Machar begin juli herbenoemd als vicepresident.