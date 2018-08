Venezolaanse president Maduro overleeft mogelijke drone-aanslag

De Venezolaanse president Nicolás Maduro is zaterdag ontsnapt aan een mogelijke aanslag met exploderende drones. Tijdens een toespraak die Maduro gaf bij een militaire feestelijkheid in de hoofdstad Caracas klonken plotseling één of meerdere ontploffingen. Volgens de leider ging het om een moordcomplot en zijn er verdachten opgepakt.

Op beelden van de live op televisie uitgezonden speech schrikken Maduro en zijn vrouw Cilia Flores van een harde knal. Een ander camerastandpunt toont honderden militairen die eerst in het gelid naar de toespraak staan te luisteren, maar dan ineens alle kanten op schieten. Uit de beelden wordt niet geheel duidelijk hoeveel explosies er precies waren - een getuige heeft het tegenover persbureau Reuters over twee.

Zeven mensen zouden gewond zijn geraakt. Maduro zelf werd direct na het incident in veiligheid gebracht door zijn bodyguards. Zij hielden kogelvrije schilden voor de president en leidden hem weg van het podium.

Maduro sprak in een tv-toespraak een paar uur na de gebeurtenissen van een aanslag op zijn leven. “Vandaag hebben ze geprobeerd me om te brengen”, aldus de 55-jarige ex-buschauffeur. Hij zei dat hij met eigen ogen een drone zag ontploffen. Eerst dacht Maduro naar eigen zeggen nog dat het bij de show hoorde, maar daarna schrok hij van nog een harde klap.

‘Extreem-rechtse samenzwering’

Volgens Maduro was de aanval het werk van een “extreem-rechtse” samenzwering, van vijanden in Colombia en in de Amerikaanse stad Miami. Ook de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, die komende week plaats maakt voor zijn opvolger, zou in het complot zitten. De Colombiaanse regering deed de beschuldiging af als “absurd”. Maduro zei op tv dat een paar mensen die de daadwerkelijke aanval hebben uitgevoerd, zijn opgepakt. “We gaan dit tot de bodem uitzoeken. Het maakt niet uit wie er daardoor ten onder gaan.”

Een voorheen in het buitenland onbekende rebellengroep heeft op Twitter de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De beweging, met de naam Soldaten in T-shirt, schrijft dat ze twee drones met springstof op Maduro heeft afgestuurd, maar dat die werden neergeschoten voordat ze hem konden bereiken.

soldadoDfranela Soldados de Franelas

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. https://t.co/eFuUTR3eYw La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas 4 augustus 2018 @ 23:18 Volgen

“We hebben laten zien dat ze kwetsbaar zijn. Het is een kwestie van tijd”, schrijft de groep in een tweet. Maduro zelf zei er in zijn tv-toespraak daarentegen van overtuigd te zijn “nog heel lang te leven”.

Anonieme brandweerlieden uit Caracas spreken tegelijkertijd de lezing van de regering tegen. Tegen persbureau AP zeggen ze dat er helemaal geen bomdrones waren. In werkelijkheid zou een gasfles in een appartement vlak bij de militaire parade zijn ontploft, waarna beveiligers uit voorzorg een drone van de staatstelevisie onder vuur namen.

Teugels strakker aanhalen

Wat de achtergrond van de gebeurtenissen in de hoofdstad ook is, deskundigen vermoeden dat Maduro ze zal aangrijpen om de teugels nog strakker aan te halen. David Smilde van de Amerikaanse onderzoeks-ngo Washington Office on Latin America zegt tegen AP dat de president waarschijnlijk zuiveringen gaat doorvoeren binnen de overheid. Ook kan hij de vrijheden voor Venezolaanse burgers verder inperken.

NRC-correspondent Nina Jurna zegt dat de aanslag Maduro hoe dan ook “goed uitkomt”. “Zo kan hij met een nog hardere hand regeren, want overal zijn vijanden die hem willen uitschakelen.”

Venezuela is onder Maduro, die in 2013 zijn overleden voorganger Hugo Chávez opvolgde, afgegleden in een enorme crisis. Door dalende olie-inkomsten en wanbeleid zit het Zuid-Amerikaanse land totaal aan de grond. Er heerst hyperinflatie, de bevolking lijdt honger en er is een tekort aan medicijnen. Intussen trekt Maduro steeds meer macht naar zich toe, onder meer door het parlement buitenspel te zetten en de oppositie uit te sluiten van de presidentsverkiezingen - die hij dan ook probleemloos won.

Bij grote protesten tegen het regime vielen vorig jaar nog ruim 150 doden. Honderdduizenden Venezolanen zijn het land inmiddels ontvlucht. Deze week maakte Colombia bekend dat het ruim 400.000 van hen een voorlopige verblijfsvergunning gaat geven.