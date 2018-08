Mogelijk 33 doden bij ebola-uitbraak Congo

Bij een nieuwe uitbraak van Ebola in Congo zijn mogelijk al 33 mensen om het leven gekomen, meldt het ministerie van Gezondheid van het Afrikaanse land. Bij drie van de slachtoffers is officieel vastgesteld dat het om ebola gaat, vermoed wordt dat dit bij de anderen ook het geval is. In totaal zijn sinds 1 augustus 43 mensen met koorts en bloedingen geregistreerd. Dertien van hen zijn officieel gediagnosticeerd met het virus.

Woensdag maakte het ministerie bekend dat er een nieuwe epidemie zich verspreidt in de provincie Noord-Kivu. Het virus werd het eerst gesignaleerd in het dorpje Mangina, zo’n 30 kilometer van de stad Beni, waar de ziekte inmiddels ook is aangetroffen.

Lees ook: Eerder dit jaar kwamen zeker 33 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Hoe Congo probeert de ebola-uitbraak te smoren

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de uitbraak zullen zijn. Volgens het ministerie van Gezondheid zijn inentingen “een belangrijk onderdeel van het antwoord”. Peter Salama, de directeur van het noodsituatieprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), stelt dat het problematisch is dat het virus zich verspreidt in oorlogsgebied.

“Er is sprake van een uitbraak van een ziekte met een van de hoogste sterftepercentages die we kennen en dan ook nog in de context van een oorlogsgebied. Dit is de moeilijkste situatie van waaruit je zo’n uitbraak kunt terugdringen.”

Lees ook: Vier vragen over einde ebola-uitbraak Congo

Hemorragische koorts

Nog geen twee weken geleden maakte het Congolese ministerie van Gezondheid nog bekend dat een eerdere uitbraak van ebola, waarbij zeker 33 mensen om het leven kwamen, ten einde is. Deze uitbraak vond plaats aan de andere kant van het Afrikaanse land.

Ebola is een zeer besmettelijk virus dat zich verspreidt via de huid of via speeksel, sperma, urine of zweet. De ziekte veroorzaakt inwendige bloedingen en hoge koorts (ook wel hemorragische koorts genoemd). Ongeveer de helft van de mensen die besmet raakt, overlijdt.

Sinds het virus in 1976 in Congo werd ontdekt, brak in totaal tien keer een ebola-epidemie uit in het land. Bij de dodelijkste uitbraak van ebola ter wereld ooit, eind 2013 tot begin 2016, bleef Congo met 49 doden redelijk gespaard. In andere Afrikaanse landen kwamen in totaal meer dan elfduizend mensen om het leven.