Klok van de Dom van Utrecht bezwijkt onder hitte en blijft steken

De aanhoudende hitte heeft niet alleen effect op mens, dier en natuur: ook de klok van de Dom van Utrecht is onder de tropische temperaturen bezweken. Het uurwerk is blijven steken op vrijdagochtend, zeven voor half twaalf.

Beheerder Jaap van Engelenburg verklaarde tegenover RTV Utrecht dat de oude metalen in het uurwerk uitzetten door de hitte. Dit leidt ertoe dat de tandwielen die de klok draaiende houden vast komen te zitten. Een monteur komt maandagochtend het mechanisme inspecteren en het uurwerk opnieuw afstellen, waarna de wijzers weer zouden moeten gaan lopen.

Dat het uurwerk stilstaat, betekent niet dat de hele klok uitgeschakeld is. Die loopt namelijk gewoon nog, alleen de wijzers bewegen niet mee. Het slagwerk slaat nog wel om het uur hoe laat het is.

Het is niet de eerste keer dat het uurwerk van Utrechts hoogste gebouw eventjes dienst weigert. Het oude en gevoelige mechanisme hapert ieder jaar wel een paar keer, maar nog nooit zo lang als dit weekend. „Dit is een monumentaal uurwerk uit 1857, af en toe kan die even stilstaan”, zei Van Engelenburg vorig jaar tegen RTV Utrecht. Dat moeten Utrechters gezien de leeftijd van het beestje maar accepteren, vindt de beheerder. Alleen het opwinden van het uurwerk gebeurt elektrisch, verder werkt het nog helemaal op de originele manier.

Meer Utrechtse uurwerken hadden afgelopen weekend last van de hitte: zo hield onder meer de speeltrommel van de Nicolaïkerk ermee op.