‘Ik verdien 50 euro per foto op Instagram’

Inkomen: 1.250 euro Vaste lasten: woning 500 euro (hypotheek en g/w/l), telefoon en tv 100 euro, verzekering 200 euro, boodschappen 200 euro, auto 150 euro, huisdieren 50 euro Sparen: 0 euro Laatste grote aankoop: vlogcamera van 480 euro

IN

‘Mijn meest succesvolle foto ooit? Dat was in Parijs met een bord pasta, 500 likes. Maar ook de foto dat ik een giraffe voer of met een krant voor het Colosseum zit deed het goed.

„Sinds anderhalf jaar ben ik micro-influencer. Het begon als een dagboek op Instagram met foto’s van mij en mijn reizen. Veel mensen vonden het leuk en ik kreeg zelfs mailtjes van bedrijven: wil je dit sieraad promoten? Elke dag plaats ik één foto en minimaal vijf stories, dat zijn beelden die na 24 uur verdwijnen. Ook heb ik een eigen blog en vlogkanaal.

„Ik word gek van Instagrams algoritme, daar is geen pijl op te trekken. Wel weet ik dat hoe actiever je bent, hoe meer traffic je krijgt, anders kun je het wel vergeten. Daarom zit ik er uren per dag op. Ik like mensen in dezelfde categorie en reageer op hun foto’s, zij doen hetzelfde bij mij. Door de hittegolf is het bezoek minder, mensen kijken minder naar hun scherm.

„Foto’s van eten doen het altijd goed, in mooie kleding achter een grote pizza of met een suikerspin. De achtergrond is bepalend: je kunt in een leuk jurkje voor een kale muur staan, maar de toren van Pisa of de Eiffeltoren werken stukken beter.

„Ik zoek daarom altijd een leuk terrasje in de buurt van een centrale plek. Ik laat mijn bord niet staan na de foto, daarvoor hou ik teveel van eten.”

UIT

‘Ik heb nu 4.300 volgers en kan met samenwerkingen ongeveer 50 euro per foto verdienen. Soms betalen bedrijven mijn reiskosten of krijg ik gratis kleding en gadgets in ruil voor een vermelding. Bij mij is er geen scheiding tussen werk en privé. Het is veel achter je scherm zitten en mailen, mailen, mailen.

„Je hebt sites waar je als influencer klussen kunt krijgen. Jij vult je statistieken in – volgers, bereik, categorie – en reageert op bepaalde campagnes, zoals de promotie van een reisbestemming. Ik merk niet veel van concurrentie, dat zit meer in de toplaag van influencers, met honderdduizenden of miljoenen volgers. Daar gaat het om grotere bedragen per foto.

„Ik verdien niet veel, maar zolang ik rondkom en leuke dingen kan doen, ben ik blij. Sparen doe ik niet. Ik steek het geld dat over is in nieuwe spullen. Zo heb ik laatst een camera gekocht om te vloggen en ik had ook een drone om foto’s te maken. Maar die heb ik helaas op reis in Montenegro tegen het hotel gecrasht.

„Ik heb geen Instagram husband, mijn vriend heeft gewoon zijn eigen baan. Wel maakt hij, of mijn moeder, zus of een vriendin, de foto’s als we op reis zijn. Dit jaar ben ik al op zeven bestemmingen geweest, van de Franse Alpen tot Ibiza.

„Meestal worden vlieg- of treintickets betaald. Vaak neem ik een taxi van het vliegveld naar het hotel. Dan zit je lekker in de airco en kun je snel aan de slag.”