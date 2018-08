Grootschalige protesten in Bangladesh om doodgereden tieners

In de Bengaalse hoofdstad Dhaka demonstreren tienduizenden scholieren al een week tegen de onveilige verkeerssituatie. Zondag gingen ze opnieuw de straat op, melden lokale media. Aanleiding voor de protesten is de dood van twee tieners die vorige week zondag werden aangereden door een bus.

De politie trad zaterdag, toen ook al honderden betogers straten in de miljoenenstad blokkeerden, hard op. Agenten dreven de demonstranten met wapenstokken en traangas uiteen. Daarbij vielen gewonden, al is het onduidelijk hoeveel precies. Demonstranten gooiden op hun beurt met stenen. Ook zondag bleven de protesten niet geweldloos. Tegendemonstranten, vermoedelijk leden van de jongerenpartij van de regering, zouden persfotografen hebben aangevallen en een aantal van hen het ziekenhuis in hebben geslagen.

Het mikpunt van de boosheid van de scholieren is vooral het private busvervoer in Dhaka. De stad kent geen openbare busdienst, waardoor de bijna vijftien miljoen inwoners afhankelijk zijn van talloze busbedrijfjes. Die nemen het op een amper gereguleerde markt tegen elkaar op. De chauffeurs racen dikwijls in hun gammele bussen tegen elkaar om als eerste bij klanten te zijn. Zo’n race was vermoedelijk de oorzaak van het ongeluk waarbij de scholieren omkwamen.

Dhaka afgesloten

Demonstranten richtten hun woede afgelopen week ook op de bussen en hun chauffeurs. Ze hielden bijvoorbeeld voertuigen zonder kentekenplaten aan en vroegen de chauffeurs om hun papieren. De meeste buschauffeurs hebben het werk inmiddels neergelegd - ze willen pas weer verder rijden als hun veiligheid is gegarandeerd. Dhaka is daardoor goeddeels afgesloten geraakt van de rest van het land.

Jaarlijks komen duizenden Bengalen om het leven in het verkeer. Schattingen over het exacte aantal lopen uiteen: persbureau Reuters heeft het over 4.000 doden, persbureau AP over wel 12.000. De gevaarlijke verkeerssituatie is voor een deel te wijten aan de overheidscorruptie in Bangladesh, waardoor veel mensen rondrijden zonder rijbewijs en verkeersregels amper worden gehandhaafd.

De politie heeft zondag een campagne van een week aangekondigd tegen roekeloos rijgedrag, in de hoop zo de demonstranten tevreden te stellen. Of de overheid ook echt actie gaat ondernemen, is volgens NRC-correspondent Eva Oude Elferink echter nog maar de vraag. Hervormingen die de regering aankondigde om een einde te maken aan protesten over een andere kwestie eerder dit jaar, werden weer teruggedraaid zodra de onrust was gaan liggen.

Volgens de Bengaalse premier Hasina Wajed worden de onlusten stiekem aangewakkerd door de oppositie. Die zou de onvrede onder de scholieren willen aangrijpen om winst te boeken bij de verkiezingen eind dit jaar. De belangrijkste oppositiepartij heeft haar steun uitgesproken voor de demonstranten, maar ontkent iets met de protesten te maken te hebben.