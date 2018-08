Femke Heemskerks liefde voor water

Terwijl heel Europa schreeuwde om water, trok ik met hopeloze schoolslagen een baantje in een zwembad in Puglia. Ik dacht terug aan mijn eerste lessen in natuurbad Het Zwarte Plasje. Bang voor kopje onder, vrees voor de stok met stalen haak van de badmeester.

Eerlijk gezegd; ik drink liever water dan dat ik er in zwem.

Tijdens de Europese kampioenschappen – het was een weekend om te verzuipen in 1001 sporten – moesten de profzwemmers hun wedstrijden in het binnenbad van Glasgow afwerken. Het wachten was op de vrije slagen van Femke Heemskerk. Zij houdt zielsveel van water en zwemmen.

Het afgelopen decennium heeft ze een prijzenkast vol gezwommen en toch zit ergens in haar hoofd altijd de gedachte: ben ik goed genoeg, kan ik het nog? Juist door die twijfel is ze de meest aanraakbare zwemster van haar generatie.

Na haar mislukte Olympische Spelen in Rio de Janeiro is ze weer opgekrabbeld. Haar Franse coach Lucas in Narbonne had Heemskerk als een batterij leeg getrokken. Leeg en oververmoeid, was ze geraakt. Heemskerk koos voor Marcel Wouda als vertrouwensfiguur en zie: ze begon weer te zwemmen als voorheen; de souplesse kwam terug.

Als het om technische perfectie gaat, is Heemskerk de prinses van het onderdeel vrije slag. Tijdens de halve finale in Glasgow viel me de rust in haar slag weer op. Geen ondoordachte krachtpatserij, maar zwemmen in een vloeiende stijl. Tijdens haar race liet ik mijn vingers knippen en verdomd, Femke bleek te kunnen swingen in water.

Ze liet de beste tijd noteren van alle deelnemers en gaat starten als kanshebber voor goud in de finale. Een paar maanden geleden stuurde ze een foto de wereld in van een van de mooiste buitenbaden ter wereld: het olympische buitenbad Sette Colli in hartje Rome. Ze houdt van die idyllische plek, niet ver van de Tiber en omgeven door heuvels met bomen.

Eenmaal uit het water van dat Romeinse bad maakt je voet afdrukken op ouderwetse tegels van aardewerk en tijdens het afdrogen hoor je in de verte het claxonnerende verkeer. Ideaal voor wie van stadsleven én openluchtzwemmen wil genieten.

Femke Heemskerk is geboren in water, gevormd door het water en zal altijd van water blijven houden, ook na haar carrière. Ze zal de stress van de wedstrijden waarschijnlijk niet missen, evenals de mixed zone met journalisten en het manische trainen in de vroege ochtend. Maar water? Altijd en overal, graag.

Na de zwarte periode rond Rio, heeft Heemskerk op tijd het juiste pad bewandeld, of moet ik zeggen, de juiste stroom gekozen. Ze beweerde na zoveel lief en leed aan het water toevertrouwd te hebben, nu liefde van het water terug te krijgen.

Dat is heel aardig van je, water. Femke zal je als vanouds klieven en ‘pakken’, met je gorgelen en spetteren. Zo vaak als het kan.

De liefde komt weer van twee kanten.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.