Drie NAVO-militairen gedood bij aanslag Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag in het oosten van Afghanistan zijn zondag drie NAVO-militairen om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond, meldt het militaire bondgenootschap. De aanslag is volgens persbureaus Reuters en AP opgeëist door de Talibaan.

Lees ook: Hoe gevaarlijk is Afghanistan eigenlijk?

Het is nog onduidelijk uit welk land de drie dodelijke slachtoffers komen. Die informatie moet openbaar worden gemaakt door hun eigen regering en niet door de NAVO. De gewonden zijn één Amerikaanse militair en twee Afghanen.

De aanslag werd gepleegd op een groep militairen die te voet op patrouille was bij de stad Charikar, ruim vijftig kilometer ten noorden van de hoofdstad Kabul. De Talibaan, die de afgelopen jaren honderden slachtoffers hebben gemaakt met tal van aanslagen in Afghanistan, lieten via een woordvoerder weten “acht Amerikaanse indringers” te hebben gedood.

In Afghanistan zitten 16.000 NAVO-militairen. Zij hebben geen actieve gevechtstaak, maar geven in het kader van de Resolute Support-missie training aan hun Afghaanse collega’s. Ook Nederland levert manschappen: bij elkaar 160 militairen. Die zijn niet actief in het gebied waar zondag de aanslag plaatsvond, maar vooral in het noordelijker gelegen Mazar-i-Sharif.