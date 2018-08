Dodental aardbeving Lombok loopt op naar 39

Als gevolg van een krachtige aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok zijn zondagavond (lokale tijd) zeker 39 doden gevallen. Dat meldt het hoofd van het lokale noodhulpcentrum aan persbureau AP. Waar aanvankelijk melding werd gedaan van drie doden, loopt het dodenaantal zondagavond snel op. Ruim vijftig anderen zouden nog gewond zijn, van wie sommigen in levensgevaar.

De aardbeving van zondagochtend had een kracht van 7.0 en vond plaats op zo’n tien kilometer diepte, bij het noordelijke deel van het eiland. De schade aan gebouwen en infrastructuur leek aanvankelijk mee te vallen, maar later kwamen toch berichten over scheuren in muren en omgevallen deuren. Op sommige delen van het eiland is de stroomvoorziening onderbroken. Het vliegverkeer naar het toeristische eiland heeft vrijwel geen last gehad van de beving.

Op video’s op sociale media is te zien hoe mensen tijdens de beving in paniek hun huizen verlaten, in een poging zichzelf in de open lucht in veiligheid te brengen. Ook op delen van Java en op het nabijgelegen vakantie-eiland Bali was de beving voelbaar en werd schade gemeld. Een tsunamiwaarschuwing werd anderhalf uur na de beving weer ingetrokken. Vorige week vielen op Lombok zeventien doden na een krachtige aardbeving.

In een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat een eerdere beving vorige week op Bali plaatsvond. Dit moet Lombok zijn en is hierboven aangepast.