Dochter Steve Jobs: ik was een smet op zijn glorieuze opkomst

Van Steve Jobs was al bekend dat hij geen familieman was en soms grillig kon zijn in de omgang. De excentrieke Jobs, die in 2011 op 56-jarige leeftijd overleed, kennen velen als het grootse genie achter de Macintosh, de iPhone en het bedrijf met de hoogste beurswaarde aller tijden: Apple. Zijn dochter Lisa Brennan-Jobs herinnert hem anders.

Lisa Brennan-Jobs op archiefbeeld uit 2005. Foto Wikimedia Commons / Lisa Brennan-Jobs

In haar jeugdherinneringen, die ze in september publiceert, schetst ze een beeld van haar vader als een koele, afstandelijke man die weinig compassie toonde voor de mensen om hem heen. Het Amerikaanse Vanity Fair publiceerde een eerste deel van haar boek Small Fry.

In de voorpublicatie beschrijft Lisa hoe ze als kind van gescheiden ouders haar vader slechts af en toe zag, en hem mythische proporties toedichtte. “Hij is beroemd. Hij heeft de computer uitgevonden. Hij woont in een landhuis en rijdt een Porsche-cabrio. Hij koopt een nieuwe als er een krasje op komt”, zei ze tegen klasgnootjes. “Hij heeft zelfs een computer naar me vernoemd.”

Het prototype Macintosh

Als kersverse ouders kozen Steve Jobs en Chrisann Brennan de naam Lisa voor hun dochter. Hoewel Jobs tot Lisa’s derde levensjaar blijft ontkennen dat hij haar vader is om geen alimentatie te hoeven betalen, kijkt Lisa toch tegen hem op. De Porsche-cabrio, de sterrenstatus, het landgoed en de persoonlijke trekjes van haar vader fascineren haar, zelfs terwijl steeds weer duidelijk wordt dat hij nog altijd weinig liefde voor haar voelt.

De prangende kindervraag of haar vader daadwerkelijk de Lisa - een van zijn eerste prototypes voor de Macintosh - naar haar vernoemde, wordt naarmate de jaren verstrijken steeds meer gelijk aan de vraag of haar vader haar bestaan als kind erkent. Het antwoord (“Nope, sorry kid”) komt als een mokerslag aan, zeker als Jobs jaren later terloops tegenover U2-zanger Bono doodleuk toegeeft dat zijn dochter toch de inspiratie was voor de (mislukte) eerste versie van de Macintosh.

In de woorden die Lisa kiest wordt Jobs beschreven als liefdeloos en vooral met zichzelf bezig.

“Voor hem was ik een smet op zijn glorieuze opkomst, omdat ons verhaal niet paste in het narratief van grootsheid en deugdzaamheid dat hij zelf voor zich zag. Mijn bestaan verknalde zijn goede voortgang. Ik voelde het tegenovergestelde: hoe dichter ik bij hem was, hoe minder ik me schaamde; hij was onderdeel van de wereld en hij zou mij in het licht zetten.”

Het boek Small Fry verschijnt op 4 september bij uitgeverij Grove Atlantic Press.