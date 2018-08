De huurling en de jongeling, direct cruciaal bij Feyenoord

„Een meetmoment”, zo noemde Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal, na afloop. De seizoensouverture, de eerste krachtmeting tussen twee topclubs in deze 23ste editie van de supercup. Een eerste inzicht in de gesteldheid van de teams en de individuele kwaliteiten, een eerste test na een zomerse voorbereiding.

Stof tot nadenken geeft het, de 0-0 na negentig minuten in het Philips Stadion in Eindhoven. Veel foute passes en miscommunicatie, weinig automatismen en doelpogingen daar tegenover. Wellicht het gevolg van de spanning, want zowel Van Bronckhorst als Mark van Bommel – voor het eerst in een officieel duel trainer van PSV – noemde de schaal een „echte prijs”.

ABBA-procedure

Feyenoord zal het beste gevoel overhouden aan het duel. De club uit Rotterdam pakte de vijfde prijs onder trainer Van Bronckhorst, die sinds mei 2015 de leiding heeft. Vooral in de eerste helft was zijn ploeg grotendeels de onderliggende partij, in de tweede wel ambassadeur van de grootste kans van de wedstrijd. Met nog tien minuten te spelen raakte Tonny Vilhena van dichtbij het onderbeen van PSV-keeper Jeroen Zoet.

Geen doelpunten, dus volgde een strafschoppenserie, middels de ABBA-procedure, een noviteit in het voetbal. Geen ouderwetse penaltyserie volgens het om-en-om-principe, maar na de eerste penalty ging het twee-om-twee. „Het bracht wel spanning, ja”, zei Van Bronckhorst na de wedstrijd. „De KNVB moet maar beslissen of ze hiermee doorgaan.”

In de penaltyreeks groeide Feyenoord-keeper Justin Bijlow uit tot de grote man. Twintig jaar is hij, lid van een Feyenoord-familie. Vorig seizoen nog veroordeeld tot een rol als reservekeeper en hij leek dit seizoen opnieuw de strijd aan te moeten gaan met Brad Jones en Kenneth Vermeer. Niet de minsten, maar Van Bronckhorst besloot al vroeg in de voorbereiding dat Bijlow zijn man onder de lat zou worden. Gio verkondigde dat pas na het vertrek van Jones naar het Saoedische Al-Nassr, Bijlow zelf wist het al langer.

Overtuigende duik naar de hoek

Niets fijner voor een trainer als de keeper in het eerste duel van het seizoen die de keuze waarmaakt. Bijlow zat bij alle zeven strafschoppen die op doel gingen in de goede hoek, hield ‘de nul’ in negentig minuten en keerde twee penalty’s. Overtuigende duik naar de hoek, volledig gestrekt: bal retour afzender.

„Een droom, het ideale scenario”, zei hij achteraf, om daarna direct een verbeterpunt te noemen. „Bij de penalty van Luuk de Jong twijfelde ik, anders had ik die ook gepakt.”

Over de samenwerking met Kenneth Vermeer, die Bijlow vlak voor het begin van de strafschoppenreeks nog even een A4-tje met de hoofden van de PSV-spelers onder zijn neus duwde, is de jonge keeper ook te spreken. „Ik heb veel van hem geleerd. Hij gunt mij deze kans, zei voor de wedstrijd nog dat ik vooral moest gaan genieten.”

Over het vertoonde spel van zijn ploeg kan Van Bronckhorst niet helemaal tevreden zijn geweest. Behalve dan dat zijn ploeg meekon met het op voorhand verder en sterker geachte PSV. Linksback Calvin Verdonk – die terugkeerde van een verhuurperiode bij NEC – viel niet tegen, maar is niet de toevoeging die Feyenoord nodig heeft na een grotendeels mislukt vorig seizoen, waarin de bekerwinst een deel van het leed van de vierde plaats verzachtte. De Rotterdamse hoop was zaterdag wederom gevestigd op een geniaal moment van de tandem Robin van Persie - Steven Berghuis. Dat bleef uit, vooral Berghuis speelde tegen zichzelf.

Alsof hij nooit is weggeweest

De teruggekeerde Jordy Clasie schoot in de penaltyreeks uiteindelijk de beslissende binnen voor Feyenoord. „Alsof het zo had moeten zijn”, zei Clasie bij Fox Sports. Ook voor hem een ideaal scenario: bij je rentree na drie jaar de winnende maken.

In het kielzog van Dusan Tadic en Daley Blind, de topaankopen bij Ajax, keerde met Clasie ook bij Feyenoord een oude bekende terug. Hij raakte op een zijspoor bij Southampton in de Premier League, werd een jaar verhuurd aan Club Brugge en wordt nu voor een jaar gehuurd door Feyenoord, waar hij in 2015 vertrok. Alleen zijn rugnummer is veranderd (van 6 naar 8). Alsof hij nooit is weggeweest. Als aanvoerder Van Persie na 80 minuten het veld afloopt voor een wissel neemt Clasie de band over – huurling en reserve-aanvoerder in één. Het zal vaker gebeuren, want de verwachting is dat spits Van Persie de 90 minuten dit seizoen niet vaak zal volmaken.