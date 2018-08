VN-rapport: Noord-Korea niet gestopt met nucleair programma

Noord-Korea is niet gestopt met zijn nucleaire programma’s en bouwt nog steeds raketten. Dit staat in een vertrouwelijk rapport dat vrijdag aan de VN Veiligheidsraad is overhandigd en door persbureau Reuters werd ingezien. Noord-Korea overtreedt daarmee de sancties die de VN aan het land heeft opgelegd.

In de halfjaarlijkse rapportage, opgesteld door onafhankelijke experts, staat volgens Reuters eveneens dat Noord-Korea in 2018 “resoluties van de Veiligheidsraad bleef trotseren door een enorme toename van illegale transfers van petroleumproducten en kolen op zee”.

Dit zou op internationale vaarwateren gebeuren. De Noord-Koreaan zetten volgens het rapport de zendsystemen van schepen uit, volbrengen de transacties met kleinere bootjes en vermommen soms zelfs schepen.

Wapenleveringen Houthi’s

Volgens het VN-rapport werkt het land van Kim Jong-un daarnaast “onverminderd” militair samen met Syrië. Noord-Koreaanse raketexperts zouden het land hebben bezocht in 2011, 2016 en 2017. Ook zou Noord-Korea contact hebben gehad met Houthi-rebellen in Jemen om wapens en raketten te verkopen. Dit soort wapentransacties verloopt volgens de VN via Syrië, Soedan en Libië.

The Washington Post meldde deze week al dat Noord-Korea volgens Amerikaanse inlichtingendiensten nog steeds raketten bouwt.