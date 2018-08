Vier doden bij vliegtuigcrash in Zwitserland

Bij een vliegtuigongeluk in Zwitserland zijn zaterdag vier mensen om het leven gekomen. Dat heeft de politie van het Zwitserse kanton Nidwalden laten weten. Het gaat om een gezin dat op weg was naar Frankrijk, maar kort na het opstijgen in een bos crashte.

Het ongeluk met het privévliegtuig gebeurde net buiten het stadje Hergiswil, aan de voet van de berg Pilatus. De autoriteiten moesten een helikopter sturen om het vuur te blussen dat als gevolg van de crash was ontstaan. Daarna konden reddingswerkers pas bij het toestel komen.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De slachtoffer waren een echtpaar met hun twee kinderen, afkomstig uit de regio. Het toestel stortte twintig minuten na het opstijgen neer.

In het zuidoosten van Zwitserland crashte zaterdag ook nog een ander vliegtuigje, zo meldt persbureau AP. Daarbij kwamen voor zover bekend geen mensen om het leven.