Russische transporthelikopter stort neer, 18 doden

Bij een helikoptercrash in Oost-Siberië zijn zaterdagochtend achttien doden gevallen. Het toestel zou volgens het Russische persbureau TASS in het noorden van de regio Krasnojarsk zijn opgestegen, maar kort daarna zijn neergestort. De autoriteiten in Moskou bevestigen de crash.

Hulpdiensten laten tegenover TASS weten dat geen van de inzittenden, allen personeelsleden van de Russische luchtvaartmaatschappij Utair, de crash hebben overleefd. Wat er precies is gebeurd, is nog grotendeels onduidelijk. De zwarte dozen van de helikopter zijn gevonden en worden uitgelezen om de oorzaak van het ongeluk vast te stellen.

Volgens ooggetuigen is de heli opgestegen vanaf het vliegveld bij de plaats Igarka, dat binnen de Poolcirkel ligt. Een anonieme politiebron laat aan het persbureau weten dat het toestel in de lucht zou zijn geraakt door de lading van een andere helikopter, die op dat moment langsvloog. Volgens weer andere verklaringen zou er een technisch mankement zijn geweest of ging het om een menselijke fout.

Het bewuste toestel is een Mi-8, een type helikopter dat veel als transporttoestel wordt gebruikt in het Russische leger. Hij zou eigendom zijn geweest van luchtvaartmaatschappij Utair.