Parool-beschermvrouw Milly van Stiphout overleden (78)

Milly van Stiphout-Croonenberg is donderdag op 78-jarige leeftijd overleden, zo meldt Het Parool zaterdag. Van Stiphout vergaarde landelijke bekendheid als voorzitter van Stichting Het Parool, die in 1944 werd opgericht om de idealen van de verzetskrant te beschermen in de krantenwereld, en later ook het uitgeefconcern waar Het Parool toe behoorde. In 2003 werd de naam gewijzigd in Stichting Democratie en Media, toen Het Parool als zelfstandige krant buiten uitgeverijconcern PCM verderging.

Als voorzitter van Stichting Het Parool ging ze met PCM de strijd aan voor behoud van de krant, toen de uitgever deze wilde opheffen. Bij de verzelfstandiging in 2003 stond Van Stiphout als drijvende kracht achter de Amsterdamse krant. Ook na haar terugtreden als voorzitter van Stichting Democratie en Media bleef zij zich actief met de krant bezighouden. Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen noemt Van Stiphout de meest trouwe lezer en grootste criticaster van de krant:

“Milly was niet alleen de spil tijdens de doorstart van Het Parool in 2003, maar bleef belangrijk als aanjager van de redactie. We spraken elkaar met regelmaat en dan hamerde ze op de waarde en kracht van onafhankelijke, onderzoekende journalistiek en op het ontwikkelen en houden van een herkenbare, dwingende identiteit.”

Van Stiphout was naast haar werkzaamheden in de journalistiek wethouder in Soest, Statenlid van de provincie Utrecht en bestuurslid van de VARA. Ook produceerde ze tv-programma’s en was ze een van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Uit Vrije Wil, dat wetgeving rondom het zelfgekozen levenseinde in 2012 op de agenda van de Tweede Kamer kreeg.