Nederlandse hockeysters in WK-finale na zege op Australië

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zaterdag de finale van het WK weten te bereiken. Nadat het in reguliere speeltijd 1-1 werd, wonnen de oranjevrouwen in de shoot-outs met 3-1. In de finale treffen zij Ierland.

Het leek een tijdlang kat in het bakkie voor de Nederlanders, grote favoriet op het toernooi. Kelly Jonker maakte na een meesterlijke pass van Marloes Keetels in de 21e minuut de openingstreffer, waarna het lang 1-0 bleef voor de Nederlanders. De ‘Hockeyroos’ knokten hierna hard, maar wisten dit niet om te zetten in een doelpunt.

Gelijkmaker

In het vierde kwart sloegen de Australiërs toch terug met de gelijkmaker. Zeven minuten voor tijd schoot Georgina Morgan een strafcorner binnen. De Nederlandse hockeysters probeerden in de slotfase het tij nog te keren, maar na zestig minuten eindigde de match in 1-1.

Hierna volgden shoot-outs, waarin de oranjevrouwen met de schrik vrijkwamen. Keepster Josine Koning stopte maar liefst drie Australische schoten. Na 3-1 was het beslist en blijft Nederland kans houden op de wereldtitel.

Het is de zesde maal op rij dat de Nederlandse hockeysters zich plaatsen voor de WK-finale. Slechts drie keer miste Oranje de eindmatch. Nederland werd in totaal tien keer wereldkampioen.

Eerder op de dag plaatsten de Ierse vrouwen zich verrassend voor de WK-finale. Nadat de halve finale in reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd, trokken de Ieren tijdens de shoot-outs aan het langste eind: 3-2. Het is de eerste keer dat Ierland zo ver geraakt in het landentoernooi. De finale wordt zondag gespeeld.