Onze zoon, 42 jaar, is al zijn hele leven van alles kwijt. Elke dag kan hij zijn sleutels niet vinden, is zijn portemonnee zoek, laat hij zijn bril ergens liggen en ga zo maar door. Zijn vrouw verzuchtte onlangs: „Het is dat dat ding aan hem vastzit, anders hadden we nooit kinderen gehad.”

