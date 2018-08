Feyenoord wint Johan Cruijff Schaal na strafschoppen

Feyenoord heeft zaterdag het duel om de Johan Cruijff Schaal gewonnen. In het Philips Stadion in Eindhoven was het team van trainer Giovanni van Bronckhorst na strafschoppen de beste. Met een belangrijke rol voor keeper Justin Bijlow, die twee penalties wist te keren.

Een goede wedstrijd was het zeker niet in Eindhoven. De entourage was er een van een topduel, met onder anderen duizenden fans uit Rotterdam – van wie een deel kort na het fluitsignaal vuurwerk op het veld gooide. Maar op het veld was van het op voorhand gehoopte topaffiche weinig terug te zien. De vierde minuut leek nog hoopgevend. Een felle tackle van de nieuwe PSV-linksback Angelino leidde tot een strakke voorzet op het hoofd van spits Luuk de Jong. Zijn kopbal vond de handen van Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Verder grossierden beide teams in de eerste 45 minuten in foute inspeelpasses en onhandigheden.

PSV had in de eerste officiële wedstrijd met Mark van Bommel als trainer wel de overhand, was dreigend, maar in grote kansen kon het team dat niet omzetten. Feyenoord, dat voor het derde jaar op rij het duel om de Johan Cruijff Schaal speelde, zette daar in de eerste helft alleen een bijna-kans voor nieuwbakken aanvoerder Robin van Persie tegenover. De voorzet van linksbuiten Sam Larsson bleek net te scherp.

Coach Mark van Bommel van PSV (L) en coach Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord in het Philips Stadion tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal. Foto Koen van Weel/ANP

Afgekeurd doelpunt

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, wel in een iets hoger tempo. Een doelpunt van Luuk de Jong werd afgekeurd, na obstructie van doelman Bijlow in het vijfmetergebied. Feyenoord hoopte op een geniaal moment van het duo Van Persie- Berghuis. Maar vooral de linksbuiten, vorig jaar nog topschutter van Feyenoord in de eredivisie, kende een moeizaam duel.

Lees ook: ‘Natuurlijke leider’ Mark van Bommel mag het laten zien in zijn nieuwe rol als coach

De invalbeurt van de Mexicaan Hirving Lozano bij PSV, nog actief op het afgelopen WK in Rusland, bracht wat reuring, maar geen grote mogelijkheden. Een grote kans nog voor Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena, die na goed doorkoppen van de ingevallen Dylan Vente, tegen het onderbeen van PSV-doelman Jeroen Zoet schoot. Voor het eerst in de geschiedenis van de Johan Cruijff Schaal eindigde een duel na negentig minuten in 0-0.

ABBA-principe

Net als vorig jaar, toen Feyenoord in de eigen Kuip van Vitesse won, moesten strafschoppen beslissen wie de eerste prijs van het jaar zou pakken. Een nieuwigheid, dat wel, want de penalties werden genomen volgens het ABBA-principe en niet volgens het ‘oude’ ABAB-principe, waarbij de ploegen beurtelings een strafschop nemen.

Dus na de tweede strafschop van PSV-middenvelder Gaston Pereiro, liep Jorrit Hendrix naar de stip. Keeper Bijlow keerde zijn penalty. PSV-doelman Jeroen Zoet deed bij de vierde Feyenoord-penalty van Larsson hetzelfde, waardoor het na tien strafschoppen 4-4 stond. Omdat Zoet ook de strafschop van Sofyan Amrabat keerde, kon linksback Angelino PSV naar de eerste hoofdprijs schieten. Maar hij schoot naast.

Bijlow pakte vervolgens ook zijn tweede, na een penalty van Dumfries, waarna de bij Feyenoord teruggekeerde Jordy Clasie zijn ploeg naar de winst schoot.